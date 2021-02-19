PFDK'dan Bursaspor'a maske cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tuzlaspor maçında Bursaspor ekibinin maske takma zorunluluğuna uymamaları nedeniyle para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu TFF 1. Lig’den oynanan Bursaspor-Tuzlaspor maçı sonrası yeşil-beyazlı kulübe ihtar ve para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada:

“Bursaspor Kulübü’nün, 15.02.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.