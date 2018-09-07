PFDK ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı ekibin antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Kayserisporlu Şamil Çinaz'a üçer maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Belhanda ile Kayserispor'un Fenerbahçe müsabakasında oyundan atılan Şamil Çinaz'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle üçer maç men cezası verdiği kaydedildi. Şamil'e ayrıca 13 bin lira para cezası da kesildiği aktarıldı.

PFDK'nın Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında sarı-kırmızılı ekibin antrenörü Hasan Şaş'a ise rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Disiplin kurulunun, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir maçında ev sahibi takım yöneticisine saldırdığı gerekçesiyle Emre Belözoğlu'nu da 3 maç men ve 7 bin 800 lira para cezasına çarptırdığı vurgulandı.

Süper Lig'den 4 kulübe ceza

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle ev sahibi kulübe toplamda 165 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle yeşil-beyazlı tribünlerin bir bölümü için 1, bir bölümü için de 2 iç saha mücadelesinde elektronik bilet bloke cezası uygulanacağı aktarıldı.

Kasımpaşa Kulübüne, MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha mücadelesinde tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezası verildiği kaydedildi.

Aynı mücadelede MKE Ankaragücü Kulübüne, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 20 bin lira para cezası verildiği, bir sonraki dış saha mücadelesinde elektronik bilet bloke cezası uygulanacağı ifade edildi.

Kurulun, Konyaspor Kulübüne, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin devre arasında dinlenme süresinin aşılmasından dolayı 20 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü İdarecisi Zafer Aynalı'nın, Medipol Başakşehir maçında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ile 25 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.

Kurul ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Adanaspor'a da çeşitli cezalar verdi.