Petrol fiyatı tırmanmaya devam ediyor

Petrol İhraç Eden Devletler karteli OPEC'in üretimi günde 1 milyon 200 bin varil düşürme kararının fiyatlar üzerindeki arttırıcı etkisi sürüyor. Kararın açıklandığı çarşamba günü yüzde 8 oranında artan varil fiyatı perşembe günü de yükselişini sürdürdü.

OPEC'in Viyana'daki merkezinde yapılan petrol bakanları buluşmasında daha önce kararlaştırılan üretim kotalarının somut şekilde uygulamaya konulması üzerine anlaşma sağlanmış ve böylece kartel 2008 yılından bu yana ilk kez petrol arzını kısmıştı.

Ocak teslimatı Kuzey Denizi Brent cinsi petrolün varil fiyatı perşembe sabahı, bir gün öncesine göre 76 centlik artışla 52,60 Amerikan Dolarına yükseldi. Orta kalite Batı Texas (WTI) cinsi ham petrol 71 sent artarak 50,15 dolara çıktı. OPEC üyelerinin kota disiplinine uymaları halinde ham petrol varil fiyatının 50 ile 60 dolar arasında dengeleneceği tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan günlük üretimi 486 bin varil azaltmayı kabul etti. Günlük üretimi 700 bini bulan ancak petrol ithal etmek zorunda olan OPEC üyesi Endonezya karara katılmayarak kartel üyeliğini askıya aldı. Rusya ile OPEC üyesi olmayan diğer ihracatçı ülkelerin günlük üretimi 600 bin varil azaltmayı taahhüt ettikleri açıklandı.

Üretimi daha da arttırma tehdidinde bulunan İran'ın üretim kotası günde 90 bin varil arttırıldı. Aşırı arz fazlası yüzünden ham petrolün varil fiyatı 2014 yılından bu yana yarıya inmişti.

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DW/dpa/AG/HS