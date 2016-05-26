Petrol 50 doları aştı

Hem petrolün varil fiyatı son günlerde yoklamaya başladığı 50 dolarlık psikolojik

sınırı nihayet aştı. Ham madde fiyatlarının artması ekonomik canlanma işareti

sayıldığından petrolün fiyatlanması borsalara da yaradı.

Son zamanlarda yeniden artış trendine giren Alman Birleşik Borsa Endeksi DAX seans

başında yüzde 0,4'lük artışla 10 bin 244 puana çıktı. Euro Bölgesi'nin en büyük 50

şirketini temsil eden EuroStoxx50 endeksi 3058 puanla bir önceki seansta kazandığı

puanları korudu. Brent tipi Kuzey Denizi petrolünün varil fiyatı bir günde yüzde birlik

prim yaparak, son yedi ayın en yüksek seviyesi olan 50 dolar 26 sente çıktı.

Varil fiyatı ikiye katlandı

Ayers Alliance adlı özel yatırım fonunun uzmanlarından Jonathan Barratt, ‘tırmanışın

kalıcı olamayacağını çünkü belli bir fiyat seviyesinden itibaren piyasadaki Amerikan

kaya petrolü arzının artacağını', söyledi. Küresel arz fazlası nedeniyle ham petrolün

varil fiyatı son iki yılda yüzde 75 oranında gerilemişti. Petrolün ucuzlaması, üretim

maliyetinin yüksek olduğu petrol kuyularının kapanmasına yol açmıştı. Piyasadaki

ucuzluk en çok, tartışmalı ve pahalı kırma yöntemiyle kaya petrolü çıkaran Amerikan

şirketlerini olumsuz etkilemişti.

Ocak ayında dibe vuran varil fiyatı mayıs ayına kadar neredeyse yarı yarıya arttı. Arza

bağlı pahalanmada Nijerya, Venezüella ve orman yangınlarının etkili olduğu

Kanada'daki üretim kaybı önemli rol oynadı. Hatta Goldman Sachs'ın uzmanları

mayıs ayında dünya petrol piyasasında arz daralması olabileceği uyarısında

bulunmuşlardı. ABD'nin petrol rezervi geçen hafta beklenmedik şekilde azalmıştı.

Petrol ihracatının yüksek kâr beklentisine yol açması yatırımcıyı petrol ihracatçısı

ülkelerin borsalarına cezp etti. Moskova borsası puanını yüzde 1,5 oranında

arttırırken Ruble de Euro karşısında son beş ayın en yüksek kuruna ulaştı.

Petrolcülük şirketleri BP, Shell, Total, OMV ve Eni'nin hisse senetleri yüzde 3,1'e

varan oranda değer kazandı.

Her yerde Fed'in para politikası konuşuluyor

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in Cuma günü yapacağı

konuşma merakla bekleniyor. Borsacılar Fed'in çoktandır beklenen bir sonraki faiz

artırım adımının tarihi hakkında fikir edinebileceğini belirtiyorlar. Lang &

Schwarz adlı borsacılık şirketinin piyasa analizleri uzmanı Guiseppe Amato,

“Britanya'daki anketler Avrupa Birliği taraftarlarının çoğunlukta olduğunu göstermeye

devam ederse fed haziranda gösterge faizini arttırır. Aksi takdirde faiz temmuzda

artar”, dedi.

Britanya'nın Avrupa Birliği üyeliğinin devam edip etmeyeceği 23 Haziran'daki

referandumda belli olacak. Fed referandumdan bir hafta önce para politikasında

atılacak adımları görüşecek. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Britanyalı seçmenin

Avrupa Birliği'nde kalınmasından yana oy kullanacağını tahmin ediyor. İngiliz Sterlini

hafta ortasında son dört ayın en yüksek kuruna çıktıktan sonra Euro karşısında yarım

sent ucuzlayarak 1,31 Euro'ya geriledi.