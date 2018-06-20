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Spor

Petr Cehc, Napoli yolunda

İSTANBUL, (DHA) Arsenal ile sözleşmesi önümüzdeki sene bitecek olan tecrübeli kaleci Petr Cehc, İtalyan ekibi Napoli'nin radarında

20 Haziran 2018 13:20

İSTANBUL, (DHA)

Arsenal ile sözleşmesi önümüzdeki sene bitecek olan tecrübeli kaleci Petr Cehc, İtalyan ekibi Napoli\'nin radarında.
İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde Bayer Leverkusen\'in genç kalecisi Bernd Leno ile anlaşmaya vardığının öğrenilmesi üzerine harekete geçen Napoli, Arsenal\'ın Petr Cehc transferinde sorun çıkarmayacağını düşünüyor.
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Chelsea\'den 2015 yılında Arsenal\'a transfer olan Çek kaleci, bu tarihten itibaren İngiliz ekibinin kalesini devraldı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig\'te Arsenal formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan Cehc, The Sun\'da yer alan habere göre İtalyan ekibine çok yakın. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden Bernd Leno transferini duyuran Arsenal\'ın bu hamlesinin ardından Napoli\'nin harekete geçmesi bekleniyor.

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