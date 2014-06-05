Petkovic Fransa Açık’ta yarı finalde



Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık’a Andrea Petkovic damgasını vurdu. Alman raket, güçlü rakibi İtalyan Sara Errani'yi çarşamba günü oynanan maçta 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Petkovic böylece, Almanların efsane ismi Steffi Graf’ın 1999'daki başarısından sonra Roland Garros'ta son dörde kalan ilk Alman tenisçi oldu.

İki yıl önce Fransa Açık’ta final oynayan Errani karşısında etkileyici bir performans sergileyen dünya sıralamasının 27 numarası duygularını “Bugün neler olduğunu anlayamadım ancak son derece mutluyum. Bu inanılmaz, Paris’i seviyorum” sözleriyle dile getirdi.

63 dakika süren maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan Petkovic, kariyerinin de en büyük başarısına ulaştı. 26 yaşındaki raket 2011’de 3 büyük Grand Slam turnuvasına (Avustralya, Amerika, Fransa) çeyrek finalde veda etmişti. Petkovic dördüncü denemesinde bu kez son dörde kalmayı başardı.

Andrea Petkovic’in Perşembe günü yarı finalde karşılaşacağı isim Simona Halep oldu. Rumen raket çeyrek finalde Fransa Açık’ın 2009 şampiyonu Rus Swetlana Kusnezowa’ya 6-2 ve 6-2’lik setlerle üstünlük sağladı.

Yarı finalin diğer maçı da yine Perşembe günü geçen yılın finalisti Rus Maria Sharapowa ile Kanadalı Eugenie Bouchard arasında oynanacak.

Alman Steffi Graf dünyanın en önemli toprak kort turnuvasını bugüne kadar 6 kez kazanmış ve son şampiyonluğunu 15 yıl önce elde etmişti.

Alman raketler çiftler karışıkta finalde

Öte yandan Fransa Açık karışık çiftlerde Alman kadın raketler Julia Görges ve Anna-Lena Grönefeld, çiftleriyle birlikte finale kalarak birbirlerine rakip oldular. Görges, Sırp Nenad Zimonjic ile birlikte Macar Timea Babos ve ABD’li Eric Butorac karşısında korttan 6-2 ve 6-2’lik setlerle 2-0 üstün ayrıldı.

Kısa süre sonra da Grönefeld, Hollandalı Jean-Julien Rojer ile birlikte Kazak Jaroslawa Shwedowa ve Brezilyalı Bruno Soares’i 3-6, 7-6 ve 10-5'lik setlerle 2-1 yendi. Grönefeld, 2009'da Wimbledon karışık çiftlerde Bahamalı Mark Knowles ile birlikte şampiyon olmuştu. Anna-Lena Grönefeld / Jean-Julien Rojer ve Julia Görges / Nenad Zimonjic finali Perşembe günü yapılacak.