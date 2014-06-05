T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Petkovic Fransa Açık’ta yarı finalde

Fransa Açık tek kadınlarda Andrea Petkovic yarı finale yükseldi. 26 yaşındaki sporcu, Steffi Graf’tan sonra bu başarıya ulaşan ilk Alman raket oldu.

05 Haziran 2014 00:42


Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık’a Andrea Petkovic damgasını vurdu. Alman raket, güçlü rakibi İtalyan Sara Errani'yi çarşamba günü oynanan maçta 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Petkovic böylece, Almanların efsane ismi Steffi Graf’ın 1999'daki başarısından sonra Roland Garros'ta son dörde kalan ilk Alman tenisçi oldu.

İki yıl önce Fransa Açık’ta final oynayan Errani karşısında etkileyici bir performans sergileyen dünya sıralamasının 27 numarası duygularını “Bugün neler olduğunu anlayamadım ancak son derece mutluyum. Bu inanılmaz, Paris’i seviyorum” sözleriyle dile getirdi.

63 dakika süren maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan Petkovic, kariyerinin de en büyük başarısına ulaştı. 26 yaşındaki raket 2011’de 3 büyük Grand Slam turnuvasına (Avustralya, Amerika, Fransa) çeyrek finalde veda etmişti. Petkovic dördüncü denemesinde bu kez son dörde kalmayı başardı.

Andrea Petkovic’in Perşembe günü yarı finalde karşılaşacağı isim Simona Halep oldu. Rumen raket çeyrek finalde Fransa Açık’ın 2009 şampiyonu Rus Swetlana Kusnezowa’ya 6-2 ve 6-2’lik setlerle üstünlük sağladı.

Yarı finalin diğer maçı da yine Perşembe günü geçen yılın finalisti Rus Maria Sharapowa ile Kanadalı Eugenie Bouchard arasında oynanacak.

Alman Steffi Graf dünyanın en önemli toprak kort turnuvasını bugüne kadar 6 kez kazanmış ve son şampiyonluğunu 15 yıl önce elde etmişti.

Alman raketler çiftler karışıkta finalde

Öte yandan Fransa Açık karışık çiftlerde Alman kadın raketler Julia Görges ve Anna-Lena Grönefeld, çiftleriyle birlikte finale kalarak birbirlerine rakip oldular. Görges, Sırp Nenad Zimonjic ile birlikte Macar Timea Babos ve ABD’li Eric Butorac karşısında korttan 6-2 ve 6-2’lik setlerle 2-0 üstün ayrıldı.

Kısa süre sonra da Grönefeld, Hollandalı Jean-Julien Rojer ile birlikte Kazak Jaroslawa Shwedowa ve Brezilyalı Bruno Soares’i 3-6, 7-6 ve 10-5'lik setlerle 2-1 yendi. Grönefeld, 2009'da Wimbledon karışık çiftlerde Bahamalı Mark Knowles ile birlikte şampiyon olmuştu. Anna-Lena Grönefeld / Jean-Julien Rojer ve Julia Görges / Nenad Zimonjic finali Perşembe günü yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa AçıkAndrea PetkovicSteffi GrafAlmanGrand SlamFransa Açık Andrea PetkovicSara ErraniAlmanlarınRoland GarrosErraniParisPetkovicAmerika Fransa)Petkovic PerşembeSimona HalepRus Swetlana KusnezowaYarıPerşembe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24