Petkovic de elendi



Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık, Alman kadın raketler için kabus olmaya devam ediyor. Angelique Kerber ve Sabine Lisicki'nin pazartesi günkü ilk tur vedalarının ardından bir başka favori Alman Andrea Petkovic de turnuvaya erken veda etti.

Dünya 13 numarası, 2 saat 20 dakika süren maç sonunda ABD'li rakibi Madison Brengle'ye 7-5, 6-7 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenildi. ikinci sette bir ara 5-3 öne geçmesine rağmen bu avantajını kullanamayan Petkovic maç boyunca 64 basit hata yaptı. 28 yaşındaki tenisçi dört yıl önce Melbourne'de kariyerinin ilk Grand Slam çeyrek final başarısını yaşamıştı. Petkovic karşılaşma sonrası “Maçın kırılma anlarında kendine güven eksikliği yaşadım. Benim için elbette büyük hayal kırıklığı” diye konuştu.

Böylece sekiz yıl sonra ilk kez Alman kadın tenisinin ilk üç raketi bir Grand Slam turnuvasında ikinci turu görememiş oldu.

Barthel, Becker ve Bachinger yola devam ediyor

İlk üç kadın tenisçinin aksine Mona Barthel ikinci tura çıkmayı başardı. Barthel, Hırvat rakibi Donna Vekic'i 3-6, 6-4 ve 6-2 sona eren üç set sonunda 2-1 yendi. Erkeklerde Benjamin Becker ve Matthias Bachinger de ikinci turu gördü. Becker Fransız rakibi Julien Benneteau'yu 7-5, 5-7, 6-2 ve 6-4 sona eren 4 set sonunda eledi. Eleme turundan ana tabloya kalan Matthias Bachinger ise Uruguayla Pablo Cuevas'ı 7-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenerek ikinci tura çıktı. Pazartesi günü Philipp Kohlschreiber, Julia Görges ve Carina Witthöft de açılış maçlarını kazanmıştı.

Bir başka Alman tenisçi, Davis Kupası oyuncusu Peter Gojowczyk İspanyol Guillermo Garcia-Lopez karşısındaki maçı ayak bileğinden sakatlanarak dördüncü sette bırakmak zorunda kaldı. Eleme turundan gelen Tim Pütz de ABD'li Donald Young'a dört tur sonunda yenilerek ilk turda elendi. Böylece Avustralya Açık'a katılan 17 Alman raketten 11'i henüz ilk turda turnuvaya veda etmiş oldu.

Marsel İlhan direnemedi

Avustralya Açık'ta Türkiye'yi temsil eden Marsel İlhan ise tek erkeklerdeki ilk tur maçında turnuvanın son şampiyonu İsviçreli Stanislas Wawrinka'ya 3-0 yenilerek elendi. Dört numaralı seribaşı olan Wawrinka bu yıl unvanını korumaya çalışacak.

Geçen yıl ABD Açık'ta final oynayan 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, İspanyol Nicolas Almagro 3-0 yenerek ikinci tura çıktı. 8 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic, Ukraynalı llya Marchenko'yu 3-0, 9 numaralı seribaşı İspanyol David Ferrer de Brezilyalı Thomaz Bellucci'yi 3-1 yenerek ikinci tura çıkan diğer isimler oldu.