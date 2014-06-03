

Paris’te devam eden sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık’ta (Roland Garros) dokuzuncu gün geride kaldı. Tek kadınlarda Alman raket Andrea Petkovic, Hollandalı rakibi Kiki Bertens’i 2-1 yendi. Dünya sıralamasının 28 numarasındaki Petkovic, ilk seti 1-6 kaybetmesine rağmen daha sonra toparlanarak kalan setleri 6-2 ve 7-5 aldı. 33 ay sonra bir Grand Slam turnuvasında son sekize kalan Petkovic çeyrek finalde 10 numaralı seri başı İtalyan Sara Erani ile karşı karşıya gelecek. Paris’te 2012'nin finalisti ve çiftler şampiyonu olan Erani, dördüncü tur mücadelesinde 6 numaralı seri başı Sırp Jelena Jankovic’i 7-6 ve 6-2’lik setlerle saf dışı bıraktı.

Simon Halep de kariyerinde ikinci kez, Fransa Açık’ta ilk kez Grand Slam çeyrek finali gördü. Rumen kadın raket ABD’li rakibi Sloane Stephens’i 6-4 ve 6-3’lük setlerle yendi. Halep, tek kadınlarda turnuvaya devam eden en yüksek sıradaki tenisçi olarak dünya sıralamasında dördücü sıradaki yerini de korudu. 22 yaşındaki raket kariyerindeki ilk Grand Slam çeyrek final başarısına ocak ayında Avustralya Açık’ta ulaşmıştı. Halep Çarşamba günü (4 Haziran) çeyrek finalde Fransa Açık’ın eski şampiyonlarından Swetlana Kusnezowa ile karşılaşacak. Rus raket dördüncü tur maçında Çek Lucie Safarova’yı 6-3 ve 6-4’lük setlerle eledi.

1 numara yoluna devam ediyor

Ev sahibi ülkenin turnuvadaki tek umudu Gael Monfils, çeyrek finalde Britanyalı Andy Murray’nin rakibi oldu. Murray, İspanyol raket Fernando Verdasco’yu 6-4, 7-5 ve 7-6’lık setlerle yendi. Son Wimbledon şampiyonu, İspanyol Guillermo Garcia-Lopez’i 6-0, 6-2 ve 7-5’lik setlerle saf dışı bırakan Monfils ile yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

Tek erkeklerde Rafael Nadal da bir üst tura yükseldi. Dünya 1 numarası ve son şampiyon Nadal, dünya 83 numarası Sırp Dusan Lajovic karşısında zorlanmadı ve 1 saat 33 dakika süren maç sonunda korttan 6-1, 6-2 ve 6-1’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Fransa Açık’ta 8 şampiyonluğu olan İspanyol raket çeyrek finalde, geçen yıl finalde karşılaştığı vatandaşı David Ferrer ile oynayacak. Ferrer, Güney Afrikalı rakibi Kevin Anderson’u 6-3, 6-3, 6-7 ve 6-1’lik setlerle geçen yıl olduğu gibi yine dördüncü turda saf dışı bıraktı.