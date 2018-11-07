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Dünya

Peskov: Putin ve Netanyahu görüşmesi hiç planlanmadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Kasım (DHA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin iptal edildiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi

07 Kasım 2018 20:56

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Kasım (DHA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin iptal edildiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Peskov, “Birinci Dünya Savaşı’nı resmi olarak bitiren ‘Ateşkes Günü’nün 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa’nın başkenti Paris’teki anma törenlerinde Putin’in Netanyahu ile yapacağı görüşmenin iptal edilip edilmediği”ne dair gazetecilerin sorularını cevapladı.
Görüşmenin iptaline ilişkin haberlerin gerçek olmadığını söyleyen Peskov, “Bu görüşme hiç planlanmadı ki iptal olsun” dedi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye konusundaki gerginliğin sürmesi nedeniyle Paris’te yapacağı görüşmenin iptal edildiğini duyurmuştu.

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