'Pervasız Putin'



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Kırım'da yapılan referandumla ilgili olarak Avrupa'nın net ve kararlı bir cevap vereceğini söyledi. Steinmeier, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumun çok tehlikeli olduğunu belirterek, gerilimin artmasını önlemek için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Kırım'daki referanduma ilişkin, "Gayrimeşru ve yasa dışı olan ve krizi çözmeye yönelik müstakbel çabaları karmaşık hale getiren bu referandumun yapılmış olmasına üzülüyorum" açıklamasını yaptı. Schulz, oylamanın Ukrayna hukuku ve uluslararası hukuk açısından geçerli olmadığını belirterek, AP'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tam olarak desteklediğini belirtti.

'Referandumun meşruiyeti yok'

İngiltere Dışişişleri Bakanı William Hague, "Birleşik Krallık'ın Kırım'daki referandumu veya sonucunu tanımadığını" söyledi. Hague, Ukrayna Anayasası'nın ihlali anlamına gelen ve uluslararası toplumun baskılara karşın referandumun yapılmış olmasını kınadığını belirterek, Kırım'daki referandumun meşruiyetinin bulunmadığını vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius Moskova'yı "gereksiz ve tehlikeli eylemlerden kaçınmaya" çağırdı. Fabius, "Rus hükümetini Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye" davet etti.

Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, Kırım'da yapılan referandumu "gayrimeşru" ilan etti. Sorunun çözümünün, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına ve bağımsızlığına saygı duyması ile mümkün olduğunu belirten Harper, "Putin'in pervasızlığı ve tek taraflı eylemleri, Rusya'nın daha fazla ekonomik ve siyasi izolasyonuna neden olacaktır" yorumunda bulundu.

'Rusya kendini izole etmemeli'

İtalya Dışişleri Bakanı Federica Mogherini, Kırım'daki referanduma ilişkin, "Rusya, Kırım'ı ilhak edemez. Rusya, AB'nin bir partneri olarak kalmalı ve kendini uluslararası alanda izole etme yolunda gitmemelidir" ifadesini kullandı. Mogherini, kriz için diplomatik çözümün mümkün olduğunu belirterek, krizi durdurmak için halen boşluk olduğunu ve Ukrayna'daki AGİT misyonu dâhil olmak üzere bütün diplomatik yolların açık olduğunu ifade etti.

Ukrayna'daki muhalefet liderlerinden Vitali Klitschko da Bild gazetesi için yazdığı makalede, Batılı ülkelerden Kırım'daki referanduma karşı kararlı bir cevap vermelerini istedi. ''Rus hükümetinin, bölücülerin yardımıyla yaptığı şey ve yasa dışı referandumu düzenlemesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir'' diyen Klitschko, Batı dünyasının bunu yanıtsız bırakmaması gerektiğini belirtti.