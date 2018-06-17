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Spor

Peru - Danimarka: 0-1

SARANSK,(DHA) STAT: Mordovia HAKEMLER: Bakary Gassama, Jean-Claude Birumushahu, Abdelhak Etchiali PERU: Gallese, Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco, Tapia (Dk

17 Haziran 2018 00:15

SARANSK,(DHA)

STAT: Mordovia
HAKEMLER: Bakary Gassama, Jean-Claude Birumushahu, Abdelhak Etchiali
PERU: Gallese, Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco, Tapia (Dk. 86 Aquino), Yotun, Carrillo, Cueva, Flores (Dk. 62 Guerrero), Farfan (Dk. 85 Ruidiaz)
DANİMARKA: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen (Dk. 81 Matthias Jorgensen), Larsen, Kvist (Dk. 35 Schöne), Delaney, Poulsen, Eriksen, Sisto (Dk. 67 Braithwaite), Nicolai Jorgensen
GOL: Dk. 59 Poulsen (Danimarka)
SARI KARTLAR: Tapia (Peru) - Delaney, Poulsen (Danimarka)

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk hafta maçında Danimarka, Peru\'yu 1-0 yendi.

45\'inci dakikada Peru penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Christian Cueva, penaltı atışını gole çeviremedi.
İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle tamamlandı.
59\'uncu dakikada Danimarka öne geçti. Poulsen kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak fileleri sarstı: 0-1.
Karşılaşma, Danimarka\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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