Peru - Danimarka: 0-1

SARANSK,(DHA)

STAT: Mordovia

HAKEMLER: Bakary Gassama, Jean-Claude Birumushahu, Abdelhak Etchiali

PERU: Gallese, Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco, Tapia (Dk. 86 Aquino), Yotun, Carrillo, Cueva, Flores (Dk. 62 Guerrero), Farfan (Dk. 85 Ruidiaz)

DANİMARKA: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen (Dk. 81 Matthias Jorgensen), Larsen, Kvist (Dk. 35 Schöne), Delaney, Poulsen, Eriksen, Sisto (Dk. 67 Braithwaite), Nicolai Jorgensen

GOL: Dk. 59 Poulsen (Danimarka)

SARI KARTLAR: Tapia (Peru) - Delaney, Poulsen (Danimarka)

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk hafta maçında Danimarka, Peru\'yu 1-0 yendi.

45\'inci dakikada Peru penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Christian Cueva, penaltı atışını gole çeviremedi.

İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle tamamlandı.

59\'uncu dakikada Danimarka öne geçti. Poulsen kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak fileleri sarstı: 0-1.

Karşılaşma, Danimarka\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.