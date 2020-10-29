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Spor

Fenerbahçe'de Perotti sevinci

Sarı-lacivertlilerde, Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu da takıma döndü

29 Ekim 2020 14:57

Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci yaşanıyor. Arjantinli futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi. 

Ajansspor'un haberine göre, Roma'dan 2+1 sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye katılan Diego Perotti, sakatlığı yüzünden takımla çalışmalara katılamadı. Erol Bulut, Perotti'nin oynaması için tamamen iyileşmesini bekledi.

Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Ferdi Kadıoğlu ve alerjik durumunu atlatan Mame Thiam da takıma döndü.

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