Fenerbahçe'de Perotti sevinci

Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci yaşanıyor. Arjantinli futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.
Ajansspor'un haberine göre, Roma'dan 2+1 sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye katılan Diego Perotti, sakatlığı yüzünden takımla çalışmalara katılamadı. Erol Bulut, Perotti'nin oynaması için tamamen iyileşmesini bekledi.
Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Ferdi Kadıoğlu ve alerjik durumunu atlatan Mame Thiam da takıma döndü.