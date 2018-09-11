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Spor

Pepe'li Portekiz evinde galip

Portekiz - İtalya: 1 - 0  Pepe 100'ledi İSTANBUL,(DHA) UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3'üncü Grup karşılaşmasında Portekiz, sahasında İtalya'yı 1-0 mağlup etti

11 Eylül 2018 02:57

Portekiz - İtalya: 1 - 0 

Pepe 100\'ledi

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3\'üncü Grup karşılaşmasında Portekiz, sahasında İtalya\'yı 1-0 mağlup etti.
Işık Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48\'inci dakikada Andre Silva kaydetti. 
PEPE 100\'LEDİ
Öte yandan Portekiz Milli Takımı formasıyla 100\'üncü maçına çıkan Beşiktaşlı Pepe, karşılaşmaya ilk 11\'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. 
UEFA Uluslar Ligi\'nde gecenin alınan diğer skorları ise şu şekilde:
İskoçya - Arnavutluk: 2-0
Karadağ - Litvanya: 2-0
Sırbistan - Romanya: 2-2
Andorra  - Kazakistan: 1-1
Kosova - Faroe Adaları: 2-0
Malta - Azerbaycan: 1-1

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