Pep Guardiola, Koronavirüs'e yakalandı

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Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola'nın Koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

İspanyol teknik adam, salı günü olduğu testin pozitif çıktığı ve City'nin FA Kupası 3. turunda Swindon Town ile oynayacağı karşılaşmada takımın balında olamayacağı açıklandı.

Guardiola'nın asistanı Juanma Lillo'nun da virüse yakalandığı ifade edildi.

Guardiola'nın da Lillo'nun izolasyona alındığı; toplamda 7 oyuncu ve 14 kulüp çalışanının mevcut olarak Koronavirüs olduğu aktarıldı.

Cuma günkü karşılaşmada Manchester City'nin başında Guardiola'nın asistanlarından Rodolfo Borrell olacak.