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Dünya
Deutsche Welle

Pentagon: Felluce’de 250 IŞİD’li öldürüldü

ABD, Irak’ın Felluce kentine düzenlenen hava saldırılarında IŞİD örgütüne ait bir konvoyun vurulduğunu, yüzlerce IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. Konvoydaki tüm araçların imha edildiği belirtildi.

01 Temmuz 2016 01:07


Pentagon'dan yapılan açıklamada, Felluce'de kentin dışında IŞİD'e ait bir konvoyun vurulduğu belirtildi. ABD'nin, IŞİD'e karşı savaşan Irak ordusuna destek amaçlı hava bombardımanlarında en az 250 militanın öldürüldüğü bilgisi verildi. Irak ordusu, öldürülen militanların Felluce'nin geri alınmasından sonra kentten kaçmaya çalışan militanlar olduğunu açıkladı.

Konvoyun hedef alındığı bombardımanda örgüte ait 260 aracın da imha edildiği belirtildi. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter pazartesi günü Irak ordusunu, Felluce'de sağladığı başarı nedeniyle tebrik etmişti.

Bağdat'ın batısındaki Felluce kenti 2014 yılından bu yana IŞİD örgütünün kontrolünde bulunuyordu. Mayıs ayında başlatılan operasyon pazar gecesi tamamlanmış ve Felluce'nin geri alındığı açıklanmıştı.

IŞİD'in kontrolündeki son büyük kentin Musul olduğu belirtiliyor. Irak ordusu kenti geri almak için operasyon hazırlığında. Ancak operasyonun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Irak FelluceIŞİDFelluceIrakSavunma Bakanı Ashton CarterMusulDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa GA/AÜ

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