Pentagon: Felluce’de 250 IŞİD’li öldürüldü



Pentagon'dan yapılan açıklamada, Felluce'de kentin dışında IŞİD'e ait bir konvoyun vurulduğu belirtildi. ABD'nin, IŞİD'e karşı savaşan Irak ordusuna destek amaçlı hava bombardımanlarında en az 250 militanın öldürüldüğü bilgisi verildi. Irak ordusu, öldürülen militanların Felluce'nin geri alınmasından sonra kentten kaçmaya çalışan militanlar olduğunu açıkladı.

Konvoyun hedef alındığı bombardımanda örgüte ait 260 aracın da imha edildiği belirtildi. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter pazartesi günü Irak ordusunu, Felluce'de sağladığı başarı nedeniyle tebrik etmişti.

Bağdat'ın batısındaki Felluce kenti 2014 yılından bu yana IŞİD örgütünün kontrolünde bulunuyordu. Mayıs ayında başlatılan operasyon pazar gecesi tamamlanmış ve Felluce'nin geri alındığı açıklanmıştı.

IŞİD'in kontrolündeki son büyük kentin Musul olduğu belirtiliyor. Irak ordusu kenti geri almak için operasyon hazırlığında. Ancak operasyonun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.