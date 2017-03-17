Pentagon: Camiyi vurmadık

Pentagon Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis ABD savaş uçaklarının El Cinneh köyündeki camiyi hedef almadığını, El Kaide üyelerinin buluşma yerini vurduğunu söyledi. "Onlarca” militanın bu saldırıda öldürüldüğüne inandıklarını söyleyen Jeff Davis "Sivil kayıpların olduğuna dair herhangi bir güvenilir değerlendirmeye sahip değiliz” dedi.

Albay Jeff Davis delil olarak saldırı sonrası bölgeye ait olduğunu belirttiği bir fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Fotoğrafta bir binanın geniş çaplı hasara uğradığı ve moloz yığınlarının camiye doğru saçıldığı ancak camide çok hafif bir zarar olduğu görülüyor. "Cami hâlâ ayakta duruyor ve nispeten hasar görmemiş” diyen Davis caminin hedef alınan binaya yakın olduğunu bildiklerini ve camiyi bilinçli olarak vurmadıklarını söyledi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis fotoğrafın kamuoyuyla da paylaşılacağını belirtti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hava operasyonunda caminin hedef alındığını ve çoğu sivil en az 46 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kurumun başkanı Rami Abdülrahman Alman haber ajansı dpa'ya "Uçakların Rus ya da rejim uçakları olmadığını kesin olarak biliyoruz” demişti.

Beyaz Miğferler: Cami vuruldu

Suriyeli muhaliflerden de benzer açıklamalar geliyor. Arama kurtarma ekibi Beyaz Miğferler grubu enkaz altında kalanları aradıklarını açıkladı. Saldırının düzenlendiği bölgeyi ziyaret eden aktivist Muhammed El Shaghel saldırının ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlendiğine inanıldığını belirterek caminin hava operasyonunda dümdüz olduğunu söyledi. Suriyeli muhalif Baha El Halebi de saldırının perşembe akşamı yaklaşık 250 kişi camide namaz için toplandığı sırada düzenlendiğini belirterek "Bu, bölgedeki en kötü katliamlardan biriydi” ifadelerinde bulundu. El Halebi muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde camilerde cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) gün içinde yapılan açıklamada da perşembe günü El Kaide militanlarına karşı İdlib'te bir hava saldırısı düzenlediği teyit edilmişti. CENTCOM Sözcüsü Albay John J. Thomas, "Biz bir camiyi hedef almadık. Bizim hedef aldığımız ve toplantının yapıldığı bina hâlâ ayakta duran bir camiden 15 metre ötedeydi" diye konuşmuştu. Thomas, saldırıda sivil kayıplar bulunduğu iddialarının araştırılacağını söyledi.

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AP, AFP, DPA, Reuters / EC, BÖ