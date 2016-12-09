Pentagon: 50 bin IŞİD militanı öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, IŞİD karşıtı operasyonlarda şimdiye kadar en az 50 bin militanın öldürüldüğü ve bunun 'temkinli bir tahmin' olduğu belirtildi. Açıklamayı yapan Pentagon yetkilisi, ölü sayısının 'düşman üzerinde bir etkisi' olduğunu belirtirken, IŞİD'in halen kaç militana sahip olduğu konusunda ise açıklama yapmadı. Yetkili, IŞİD'in büyük kayıp vermesinin Rakka ve Musul'daki operasyonları olanaklı hale getirdiğini belirtti. Koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian ise tecrübeli militanlarının çoğunu kaybeden IŞİD'in giderek daha fazla genç savaşçılar kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

IŞİD'e karşı Musul ve Rakka'da başlatılan operasyonlar sürüyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon 2014 yılından bu yana IŞİD karşıtı operasyonlar yürütüyor. Pentagon'un verdiği bilgilere göre, şu ana kadar üçte ikisi Irak'ta olmak üzere toplam 16 bin hava operasyonu düzenlendi.

Avrupalı IŞİD'liler dönüyor

Öte yandan AB'nin tahminlerine göre, IŞİD için savaşmak amacıyla Irak ve Suriye'ye giden 5 bin dolayındaki Avrupalının şu ana kadar üçte biri geri döndü. AFP'nin AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove'nin raporuna dayandırdığı haberine göre, geri dönen IŞİD'lilerin Avrupa'da saldırı düzenlemesinden endişe ediliyor. De Kerchove'nin raporunu cuma günü yapılacak AB içişleri bakanları toplantısında sunması bekleniyor.

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AFP/DW, BÖ/GA