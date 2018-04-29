Pendikspor - Altay: 1-3

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -

STAT: Pendik

HAKEMLER: Selim Özgen (xxx), Emre Doğu (xxx), Barış Çiçeksoyu (xxx)

PENDİKSPOR: Emre Aydın (xx), Süheyl Çetin (xx), Fatih Cerlek (xx) (Dk. 74 Erdem Koçal x), Yaser Hacımustafaoğlu (xxx) (Dk 84 Yasin) , Mehmet Alaeddinoğlu (xx), Erdinç Pekgöz (xx), Erol Yükseker (xx), Azad Filiz (xx), Mahmut Alioğlu (xx), Yasin Arslan (xx) (Dk. 88Taha), Okan Yıldız (xx)

ALTAY: Egemen Gençalp (xx), Serkan Sözmen (xxx), Necdet Kaba (xxx) (Dk. 74 Mustafa Uslu x), İbrahim Öztürk (xxx), Murat Türkkan (xx), Ferhat Çulcuoğlu (xx), Atakan Çankaya (xx), Fatih Gül (xxx), İhsan Furkan Deniz (xx), Hüsamettin Yener (xx) (Dk.46 İbrahim Akın xx), Murat Uluç (xxx)(Dk. 88 Ozan Cengiz)

GOLLER:Dk. 29 Yaser (Pendikspor) - Dk. 45 Necdet, Dk. 60 Atakan, Dk. 76 Murat (Altay)

SARI KARTLAR: Süheyl Çetin, Fatih Cerlek, Yaser, Okan, (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 33\'üncü hafta karşılaşmasında Pendikspor deplasmanına çıkan Altay mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

8\'inci dakikada gelişen Altay atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Fatih Gül\'ün vuruşu auta çıktı.

16\'ncı dakikada Altay\'ın defans oyuncusu İbrahim Öztürk\'ün rakip ceza sahası çizgisi üstünden vuruşunda top kaleci Emre\'de kaldı.

23\'üncü dakikada gelişen Altay atağında sağ kanatta topla buluşan Fatih Gül\'ün ceza sahasına yerden pasında Murat Uluç cılız bir vuruş yapmasına rağmen arka direğe çarpan top oyun alanına döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

28\'inci dakikada Murat Uluç ile ver kaça giren İhsan, ceza sahasına girmeden yerde kaldı. Hakemin faul kararında topun başına geçen Murat Uluç\'un kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

29\'uncu dakikadaki Pendikspor atağında sol kanatta topla buluşan Yaser, ceza sahası içine girdi ve yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

35\'inci dakikada Altay gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında kaleci Emrah ile karşı karşıya kalan Murat Uluç, müsait pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

45\'inci dakikada savunamadan ileri çıkan Necdet Kaba, ceza sahası sağ çaprazından düzgün ve sert bir vuruşla Altay\'a beraberliği getiren golü attı: 1-1.

56\'ncı dakikada Altay\'da 2\'nci yarı oyuna giren İbrahim Akın, ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Emrah gole izin vermedi.

60\'ıncı dakikada İbrahim Akın\'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Atakan, sert bir vuruşla Altay\'ı öne geçiren golü atı: 1-2.

61\'inci dakikada hızlı gelişen Altay atağında sol çaprazda topla buluşan İhsan\'ın şutu üstü direkten auta gitti.

76\'ncı dakikada Altay\'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa iyi bir dokunuş yapan Murat Uluç, takımının 3\'üncü golüne imza attı: 1-3.

Karşılaşmayı Altay 3-1\'lik skorla kazandı.

ALTAY\'DA NECDET ÜZÜNTÜSÜ

TFF 2\'nci Lig\'in 33\'üncü haftasında Pendikspor deplasmanına çıkan Altay, mücadeleden 3 puanla ayılmasına rağmen, takımının beraberlik golüne imza atan Necdet Kaba, Pendiksporlu Okan Yıldız\'ın müdalesi ile sakatlık geçirdi. Bileğinde krık olduğu tespit edilen Necdet, ambulansla hastaneye götürülürken 74\'üncü dakikada yerine Mustafa Uslu dahil oldu.

(FOTOĞRAFLI)