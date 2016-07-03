Penaltı geriliminin galibi Almanya



Fransa’da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Almanya adını en iyi dört takım arasında yazdırdı. ‘Panzerler’ Bordeaux kentinde oynanan maçta İtalya’yı 90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta seri penaltı atışları sonrası 6-5 yenerek yarı finalist oldu.

Almanya yarı finalde Fransa-İzlanda maçının galibiyle karşılaşacak. Bu karşılaşmada ikinci sarı kartını gören savunmacı Mats Hummels, 7 Temmuz’da Marsilya’da oynanacak yarı final maçında forma giyemeyecek. Sakatlanarak oyundan çıkan Khedira ve Mario Gomez durumları da belirsiz.

Mesut Özil Almanya’yı öne geçirdi

Almanya 65’nci dakikada Mesut Özil’in golüyle 1-0 öne geçti. İtalya bu gole 78’inci dakikada yanıt verdi. Boateng’in ceza alanı içinde topa eliyle müdahale etmesiyle kazanılan penaltıyı Bonucci gole çevirdi. 90 dakika sonunda 1-1’lik eşitlik bozulmayınca 15’er dakikalık iki devreden oluşan uzatma bölümlerine geçildi. Takımlar uzatmalarda da skoru değiştirecek golü bulamayınca seri penaltılara geçildi.

Yıldız isimler penaltıları kaçırdı

Bu bölümde 5’er penaltı sonrası 2-2’lik eşitlik ortaya çıkınca atışlara devam edildi. 9’ar penaltı sonrası rakibine 6-5’lik üstünlük sağlayan Alman milli takımı yarı finale yükselen taraf oldu. Almanya adına Kroos, Draxler, Hummels, Kimmich, Boateng ve Hector penaltı atışlarını gole çevirirken Müler, Mesut Özil ve Schweinsteiger kaçırdı. İtalya adına ise Insigne, Barzagli, Giaccherini, Parolo, de Sciglio topu ağlara gönderirken, Zaza, Pelle Bonucci ve Darmian gol yapamadı.

“Yarı finali de kazanmak istiyoruz”

Yıldız isimlerin penaltı vuruşlarını kaçırdığı maçta son penaltıyı gole çevirerek Almanya’yı yarı finale taşıyan genç Hector karşılaşma sonrası sevincini “Hala inanamıyorum. Şükürler olsun turu geçtik. Öne geçtikten sonra biraz güçten düştük. Ama İtalya da inanılmaz zor bir rakipti” diye konuştu.

Maç sonrası oldukça rahatlamış görünen teknik direktör Joachim Löw ise “Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Bugün savunmamız çok iyiydi ve rakibe neredeyse hiç fırsat vermedi. Şimdi elbette yarı finali de kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Maç öncesi saygı duruşu

Maç öncesi Bangladeş’teki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda kontrollü bir oyunu tercih etti. Özellikle her iki takımın defans blokları oyun disiplininden kopmadı. Bu da ilk 45 dakikadaki poziyon zenginliğinin düşük olmasına neden oldu.

27. dakikada Schweinsteiger’in golü vuruş öncesi rakibe faul yaptığı gerekçesiyle geçerlik kazanmadı.

İlk tehlikeli atağını 41. dakikada geliştiren Alman milli takımında Mario Gomez'in ceza alanı içinden yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

43. dakikada bu kez İtalya tehlikeli geldi. Sturaro’nun sert şutu Boateng’e çarparak az farkla kornere çıktı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Goller ikinci yarıda geldi

Almanya ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. 53'te Thomas Müller ve 54'te Boateng'in etkili şutları kaleyi tutmadı. Oyunun sık sık faul pozisyonlarıyla kesildiği bu bölümde Almanya rakip yarı alana iyice yerleşirken yarı sahasına çekilen İtalya kontra ataklarla pozisyon aradı.

Almanlar aradığı gole 65. dakikada kavuştu. Sol taraftan gelişen atakta Hector’un ceza alanı içine gönderdiği top defansa da çarparak ceza alanı içinde bulunan Mesut Özil’in önüne düştü. Başarılı oyuncu güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını İtalya karşısında 1-0 öne geçirdi. Bu aynı zamanda Mesut’un turnuvadaki ilk golü oldu.

Golden sonra da ataklarını sürdüren Almanya Mario Gomez ile 68. dakikada çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Gomez’in kale alanı içinde topuğuyla yaptığı vuruşu kaleci Buffon güçlükle kornere çeldi.

Golü yedikten sonra beraberliği arayan İtalya ikinci yarıdaki en önemli poziyonunu yakaladı. Pelle’nin kale alanı önünden yaptığı sert vuruş az farkla dışarı çıktı.

İtalyanlar etkili ataklarının meyvesini 77. dakikada aldı ve penaltı kazandı. Boateng ceza alanı içinde topa eliyle müdahale edince hakem Kassai beyaz noktayı gösterdi. Atışı gole çeviren Bonucci skora 1-1’lik dengeyi getirdi (78.).

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatma bölümlerine geçildi.

Bu bölümde de Almanya adına Draxler ve Mesut Özil, İtalya adına ise Insigne önemli pozisyonlardan yararlanamayınca seri penaltılara geçildi.

Seri penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Almanya yarı finalist oldu. Almanya bu sonuçla İtalya’yı ilk kez büyük bir turnuvada saf dışı bırakmış oldu.