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Spor

Penaltı canavarı Beto

İZMİR / DHA  Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, bu sezon üçüncü penaltısını kurtarmayı başardı

02 Aralık 2017 21:37

İZMİR / DHA 

Göztepe\'nin tecrübeli kalecisi Beto, bu sezon üçüncü penaltısını kurtarmayı başardı. 
Süper Lig\'de Karabükspor\'u tek golle geçen ve haftayı kayıpsız kapatan Göztepe\'de, Portekizli kaleci Beto bir kez daha penaltı kurtarmayı başardı. 
Üçüncü penaltısını kurtaran 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Göztepe\'nin aleyhine verilen bütün penaltılarda kalesini gole kapatmayı bildi. 
Sezon başında Sporting\'den transfer edilen Portekiz Milli Takımı\'nın oyuncusu Beto, bu sezon oynanan 4 karşılaşmayı gol yemeden bitirme başarısı gösterdi.

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