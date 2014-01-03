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Yaşam

Pembe taytla antrenman cezası!

İskoçya Premiership ekibi Partick Thistle, idmanlardaki performansını beğenmediği, 19 yaşındaki kiralık oyuncusu Gary Fraser'ı pempe tayt ile antrenmana çııkarttı

03 Ocak 2014 20:19

Partick Thistle takımının oyuncusu Gary Fraser, Dunfermline Athletic ile oynanan maçta rakibine yaptığı sportmenlik dışı faul nedeniyle 9 maç ceza almasının ardından idmanlarda da yeterli performansı gösteremeyince takımının menejeri, Fraser'a pembe tütü ile idmana çıkma cezası verdi.

Gary Fraser, Dunfermline Athletic ile oynanan U-20 maçında rakibi Chris Kane’i önce yumruklayarak yere devirmiş, ardından yerdeki rakibinin vücudunu ve kafasını defalarca tekmelemişti. Maçtan sonra rakip soyunma odasına giderek Kane ve arkadaşlarından özür dileyen 19 yaşındaki futbolcu, “o sırada kan beynime sıçradı” diyerek kendini savunmaya çalışmıştı. Fraser 2 maç otomatik cezanın yanı sıra 7 maç da ek olmak üzere toplam 9 maç ceza almıştı.

Menejerden inanılmaz ceza

 

Eurosport Türkiye'nin haberine göre; haftalarca takımından ayrı kaldıktan sonra antrenmanlarda büyük bir iştah göstermesi beklenen Fraser’ın antrenman performansı beklenenin çok altında kalınca, kulübün tepkisi oldukça sert oldu.

Yaptığı sportmenlik dışı eylemin yanı sıra haftalarca forma giymemesinden sonra oynayabileceği ilk maç öncesi çalışmalardaki isteksizliğiyle menajer Alan Archibald’ı çileden çıkaran Fraser’a unutulmaz bir ceza verildi. Fraser, antrenmana pembe tayt ve tütü olarak da bilinen balerinlere özgü etekle çıktı.

 

Gözyaşlarına engel olamadı

 

Sözleşmesi yarın sona erecek olan genç futbolcu, idmanı pembe tayt ve etekle tamamlarken yaşadığı bu durum sonrası gözyaşlarını tutamadı.

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İskoçya PremiershipPartick ThistleGary FraserU20Dunfermline Athletic

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