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Spor

Pekin'den Baldini de rahatsız

İtalyan maratoncu Stefano Baldini, "Böyle kirli bir gökyüzünü hiçbir yerde görmedim'' açıklamasında bulundu.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Olimpiyat şampiyonu İtalyan maratoncu Stefano Baldini, 2008 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Çin'in başkenti Pekin'deki hava kirliliğine ilişkin, ''Böyle kirli bir gökyüzünü hiçbir yerde görmedim'' dedi.

Baldini, Pekin'e gerçekleştirdiği 3 günlük inceleme gezisinde yaptığı açıklamada, şimdiye dek böylesine kirli bir havada koşmadığını belirterek, ''Hava kirliliği sonuçları etkileyebilir, ancak sıcak ve nemin etkisinin daha büyük olacağına inanıyorum'' diye konuştu.

''Böyle kirli bir gökyüzünü hiçbir yerde görmedim'' diyen İtalyan atlet, diğer ülkelerdeki gökyüzünün mavi olduğunu, hava kirliliği olsa dahi bunun, Pekin'deki gibi hissedilmediğini söyledi.

Baldini, tecrübesinden ötürü olimpiyatlarda şansının yüksek olduğunu ifade ederken, önemli şampiyonalarda kazandığı madalyaları hatırlattı İtalyan maratoncu, bu deneyimin Pekin Olimpiyatları'na olumlu yansıyacağını savundu.

Tecrübeli atlet, 2004 Atina Olimpiyatları'nda maratonda altın, 2001 ve 2003 dünya şampiyonalarında bronz, 1998 ve 2006 Avrupa şampiyonalarında da altın madalyayı boynuna takmıştı.

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