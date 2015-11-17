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Dünya
Deutsche Welle

Pegida'ya katılım arttı

Paris'teki terör saldırılarının ardından Dresden'de düzenlenen Pegida gösterisine katılanların sayısının arttığı bildirildi.

17 Kasım 2015 00:16


Yabancı ve İslam karşıtı 'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar' (PEGIDA) hareketi tarafından Dresden'de pazartesi akşamı düzenlenen gösteriye katılanların sayısında geçen haftalara kıyasla artış olduğu belirtildi. Öğrenci girişimi "Durchgezählt"in verdiği bilgilere göre, bu hafta gösteriye katılanların sayısı 9 - 12 bin arasında seyretti. Geçen hafta katılımcıların sayısının 8 bin 500 dolayında olduğu saptanmıştı.

"Sınırlar kapatılsın"

Pegida'nın Paris'teki saldırılardan üç gün sonra düzenlediği gösterinin odak noktasında da Paris saldırıları vardı. Paris'te hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan gösteride, "Je suis Paris", "Gestern in Paris, morgen in Deutschland" (Dün Paris'te, yarın Almanya'da) gibi sloganların yazılı olduğu dövizler göze çarptı.

Organizatörlerden Siegfried Däbritz, saldırıların "tamamen farklı kültürlerden insanların ve değerlerin davet edilmesine dayanan göç politikasının" bir sonucu olduğunu savundu. Almanya'da da günün birinde bir saldırı yaşanacağını belirten Däberitz, Alman politikacılardan sınırların kapatılmasını istedi.

Çok sayıda politikacı Pegida'yı yaşanan saldırıları kendi amaçları doğrultusunda kullanmakla suçluyor. Almanya'da Paris saldırıları ardından başlayan göç tartışmasında, politkacıların çoğu mülteci akını ile Paris saldırılarının birbirinden ayrı değerlendirilmesi ve bu konuya soğukkanlı yaklaşılması gerektiği mesajı vermişti.

AFP/DW, BÖ/AÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ParisDresdenPegidaKarşı Yurtsever AvrupalılarParis34;Deutschland34;AlmanyaSiegfried DäbritzDäberitz AlmanBÖ/AÜ © Deutsche Welle Türkçe

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