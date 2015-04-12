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Dünya
Deutsche Welle

Pegida'ya karşı diyalog projesi

Almanya'da Pegida taratarları her hafta sokaklara dökülüyor. Şimdi genç Müslümanlar, yeni bir proje kapsamında diyalog öneriyor.

12 Nisan 2015 16:17


Almanya'nın özellikle de Dresden kentinde her pazartesi 'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar' kısa adıyla Pegida yürüyüşleri düzenlenmeye devam ediyor. Polisin verdiği bilgilere göre, pazartesi akşamları düzenlenen yürüyüşlerin sonuncusuna 7 bin 100 kişilik bir katılım oldu.

Dresden kentinde İslam karşıtı söylemlerin artması üzerine yeni bir proje başlatıldı. 30 Müslüman genç, Haziran ayına kadar her hafta sonu düzenlenecek toplantılarda soru-cevap yöntemiyle katılımcılara İslam'ı anlatacak.

Toplantıların ilki cumartesi günü yapıldı. İslam dini konusunda toplumu aydınlatmayı hedefleyen toplantıların hayata geçirilmesinin gerekçeleri arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yaşayan Müslümanlardan dinlerini anlatmalarını istemesi de bulunuyor.

Haziran sonuna kadar sürecek proje, Almanya Ahmediye Cemaati tarafından düzenleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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