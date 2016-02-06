Pegida’dan uluslararası gövde gösterisi



"Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" (Pegida) oluşumu Avrupa'daki İslam karşıtı organizasyonları sokağa çağırdı. Amsterdam, Dublin, Birmingham, Bourdeaux, Prag, Varşova, Graz, Krakov, Bratislava, Tartu gibi Avrupa'nın belli başlı metropollerinde İslam karşıtları bugün eşzamanlı olarak sokağa çıkacak.

“Kitlesel Göçe ve İslamlaşmaya Karşı Uluslararası Gösteri” adıyla yapılan mitingler Avustralya’da da yankı buldu. Canberra kentinde de yaklaşık 400 kişilik bir grup gösteri düzenledi, gösteride “İslam insanlığa karşı suçtur” yazılı pankart taşındı.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich, konuyla ilgili Funke Medya Grubu’na bir demeç verdi. Pegida gösterilerinde yapılan konuşmaların hukuki çerçeveyi aştığını vurgulayan Tillich “Pegida'ya ve taraftarlarına yasayı çiğnemenin cezai sonuçları olacağını göstermeliyiz” diye konuştu. Tillich, mitingleri organize edenlerle memnuniyetsizlikleri nedeniyle orada olanları ayırt etmek gerektiğini belirtti.

Dresden'de Pegida'nın gösterisine karşı çeşitli siyasal partiler, sendikalar, inanç derneklerinden oluşan bir grup da gösteri düzenlemeye hazırlanıyor. Dresden polisi Pegida'nın gösterisine 15 bin karşıt gösteriye ise 10 bin kişinin katılacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Açıklamada 400 kişilik aşırı solculardan oluşan bir grubun da kente geldiğini belirtildi. Gösteriler öncesinde Dresden'de geniş güvenlik önlemleri alınırken toplam bin polis görevlendirildi.