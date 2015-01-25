Pegida’dan Pazar gösterisi



Kendisini ‘Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar‘, kısaca Pegida olarak tanımlayan oluşum bugün yine gösteri düzenliyor. Ekim ayından beri Dresden kentinde Pazartesi yürüyüşleri yapan ve katılımcı sayısı iki hafta önce 25 bine kadar yükselen Pegida, Pazartesi düzenlemeyi planladığı gösteriyi öne alarak Pazar günü yaptı. Pegida'nın bu gösterisine de binlerce kişinin katıldığı karşı gösteriler eşlik ediyor.

Pegida'nın Dresden'de pazartesi akşamı düzenlenecek büyük karşı gösteriden çekinerek gösterisini öne aldığı değerlendirmeleri yapılıyor. Kentte ‘Dresden Herkes İçin: Açık ve Rengarenk‘ sloganı altında pazartesi akşamı düzenlenecek etkinlikte Almanya'nın ünlü müzisyenlerinden Herbert Grönemeyer de ücretsiz konser verecek.

Geçen Pazartesi yapılması planlanan Pegida gösterisi ve karşı gösteriler, Pegida liderlerinden Lutz Bachmann‘a yönelik terör saldırısı tehdidi nedeniyle polis tarafından yasaklanmıştı. Hemen ardından sosyal paylaşım sitelerinde yabancı ve mülteci düşmanı ifadeleri ve Hitler kılığına bürünmüş bir pozu ortaya çıkan Bachmann istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gabriel tartışma oturumunda

Bu arada Pegida ile diyalog tartışmaları, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in çıkışının ardından yeniden alevlendi. Başbakan Yardımcısı Gabriel cuma akşamı sürpriz bir şekilde, Pegida taraftarlarıyla bir tartışma oturumuna katıldı. Dresden Belediye Müzesi'nde düzenlenen Pegida ile ilgili tartışma oturumunda Gabriel Pegida'yı hafife almamak gerektiği uyarısında bulunarak, endişeleri bulunan insanlarla tabusuz bir şekilde konuşmak gerektiğini söyledi ve oturuma katılımının tamamen özel olduğunu vurguladı. Gabriel, Pegida'nın organizatörleriyle herhangi bir diyalog istemediğini de belirtti. Oturuma Pegida yanlısı ve karşıtı yaklaşık 200 kişinin katıldığı bildirildi.

“İtibarımız zedeleniyor“

Pegida ile diyalog konusunda bir açıklama da Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'den geldi. Steinmeier de Pegida organizatörleriyle diyaloğu reddederek, “Hayal kırıklığı içindeki insanlarla, endişeleri olan, kendini dezavantajlı konumda hisseden kişilerle pekçok diğer politikacının yapacağı gibi ben de konuşurum. Ama kendi kendini yönetici ilan etmiş kişilerle konuşmaya niyetim yok“ dedi.

Dışişleri Bakanı Steinmeier Pegida gösterilerinin Almanya'nın dünyadaki itibarını zedelediği uyarısında da bulundu. Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, “Pegida'nın yabancı düşmanı ve ırkçı slogan ve afişlerinin şimdiden ne kadar büyük bir hasara yol açmış olduğu Almanya'da yeterince görülmüyor“ diye konuştu. Pegida konusunda tüm dünyanın gözünün Almanya'nın üzerinde olduğunu belirten Steinmeier, bu nedenle Pegida'nın Almanya'yı temsil etmediğini açık ve net bir şekilde ifade etmek büyük önem taşıyor“ dedi.