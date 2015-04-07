Pegida'dan belediye başkan adayı

Pegida taraftarları Paskalya Pazartesisi'nde de Dresden'de gösteri düzenledi. Polis yaklaşık 7 bin 100

kişinin katıldığını tahmin ediyor.

Grubun Paskalya yürüyüşünde Pegida kurucusu Lutz Bachmann,

Tatjana Festerling'i hareketin Dresden

belediye başkanı adayı olarak açıkladı.

Bachman, Almanya ve tüm Avrupa'da gelecek seçimlerde

mesaj vermek için bunun tarihi bir şans olduğunu

söyledi.

İslam ve yabancı karşıtı Pegida hareketi, Festerling'i

240 seçmen imzasıyla hafta içinde resmi olarak aday

göstermeyi planlıyor.

Festerling de seçimlere katılmaya hazır olduğunu

kaydetti. Tatjana Festerling, kendini 'halk için halkın

bağımsız adayı' olarak gördüğünü söyledi. Hamburg'da yaşayan Festerling, Dresden'a taşınmak istediğini

belirtti.

Öte yandan Pegida, 13 Nisan'da Dresden'deki gösteride 30 bine kadar rekor katılımcı bekliyor. Hollandalı

aşırı sağcı parti lideri Geert Wilders de konuk konuşmacılar arasında olacak.

