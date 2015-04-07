Pegida'dan belediye başkan adayı

Pegida taraftarları Paskalya Pazartesisi'nde de Dresden'de gösteri düzenledi. Polis yaklaşık 7 bin 100
kişinin katıldığını tahmin ediyor.
Grubun Paskalya yürüyüşünde Pegida kurucusu Lutz Bachmann,
Tatjana Festerling'i hareketin Dresden
belediye başkanı adayı olarak açıkladı.
Bachman, Almanya ve tüm Avrupa'da gelecek seçimlerde
mesaj vermek için bunun tarihi bir şans olduğunu
söyledi.
İslam ve yabancı karşıtı Pegida hareketi, Festerling'i
240 seçmen imzasıyla hafta içinde resmi olarak aday
göstermeyi planlıyor.
Festerling de seçimlere katılmaya hazır olduğunu
kaydetti. Tatjana Festerling, kendini 'halk için halkın
bağımsız adayı' olarak gördüğünü söyledi. Hamburg'da yaşayan Festerling, Dresden'a taşınmak istediğini
belirtti.
Öte yandan Pegida, 13 Nisan'da Dresden'deki gösteride 30 bine kadar rekor katılımcı bekliyor. Hollandalı
aşırı sağcı parti lideri Geert Wilders de konuk konuşmacılar arasında olacak.