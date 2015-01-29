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Dünya
Deutsche Welle

Pegida'da ayrılık zamanı

Almanya'daki İslam karşıtı oluşum Pegida dağılıyor. Pegida'nın istifa eden yöneticileri, Dresden'de düzenledikleri basın toplantısında yeni hedeflerini anlattı.

29 Ocak 2015 21:31


Almanya'da düzenlediği İslam karşıtı gösterileriyle dikkat çeken Pegida oluşumu, liderlerinin bir kısmının istifa etmesinin ardından bölünmeye başladı.

Dresden kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Pegida'nın eski öncülerinden Kathrin Oertel, başka bir isim altında yeni bir birlik kurmayı planladıklarını söyledi.

Pegida'nın istifa eden kurucularından Rene Jahn da yok olmak istemediklerini ve kaygı duyan insanların sesi olarak hizmet etmeyi amaçladıklarını belirtti. Jahn, siyaset dünyası ve medya ile diyalog yolları arayacaklarını dile getirdi.

"İlgi büyük"

Kurmayı hedefledikleri yeni oluşuma ilginin büyük olduğunu ve 500 kişinin kendilerine katıldığını kaydeden Jahn, oluşumun yeni ismini söylemedi, ancak sonunun 'gida' ile bitmeyeceğini ifade etti.

Jahn yeni tutumlarını anlatan bir metni de yakında kamuoyuna sunacaklarını ve Dresden halkına ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Yeni oluşumun pazartesi günleri protesto yürüyüşlerine devam edeceğini de belirten Jahn, 'doğrudan demokrasi'yi istediklerini sözlerine ekledi.

Pegida'nın organizatörlerinden beşi dün istifa etmiş, buna gerekçe olarak da oluşumun kurucularından Lutz Bachmann'ın geçen hafta basına yansıyan Hitler kılığındaki fotoğrafı gösterilmişti.

Kalanlandar tepki

Pegida oluşumunda kalmaya devam eden ekip ise istifa eden isimleri eleştirerek dolaylı olarak siyaset tarafından satın alındıkları suçlamasını yöneltti.

Pegida'nın Facebook'taki sayfasında yapılan açıklamada, "Bizler programımızda yer alan 19 maddeye bağlı kalacağız. Biz satın alınmayacağız ve yürümeye devam edeceğiz" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaPegidaDresdenKathrin OertelRene JahnJahnLutz BachmannHitlerFacebookDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/ÇA

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