'Pegida yaşlanan toplumun sonucu'



Der Spiegel dergisine bir mülakat veren Schäuble “Maddi endişelerden azade olan yaşlıların sayısı her gün artıyor ve bunlardan bazıları kendine başka endişeler yaratıyor" dedi.

Schäuble insanların durumları iyi olduğu zaman, hoşlarına giden şeylere tutunmak istediklerini belirterek “Ve bu tür insanlar, her şeyin olduğu gibi kalacağı sözünü veren popülistler açısından kolay muhataplardır” diye konuştu.

Alman Maliye Bakanı Schäuble "bu tarz grupların kendi çıkarları için daha çetin bir mücadele içine girebildiklerini ve bu sırada çoğunluğun demokratik tercihlerini ya da mahkeme kararlarını umursamadıklarını belirtti.