Pegida ‘Pogrom’da da yürüdü



Almanya'da Yahudi Soykırımı'nın başlangıcı olarak kabul edilen Pogrom'un 77'nci yıl dönümünde aşırı sağcı Pegida'nın Dresden ve diğer kentlerde gösteri düzenlemesine izin verilmesi yoğun tepkilere yol açtı.

Dresden'de eski adı Adolf Hitler Meydanı olan ve Nazi rejiminin büyük miting ve geçitlerine sahne olan Tiyatro Meydanı'nda 7 bin ila 8 bin 500 Pegida taraftarının toplandığı bildirildi.

Mahkemeden döndü

2014 Kasım ayında pazartesi günleri Dresden'deki gösterilerle başlayan ‘Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar‘ (Pegida) hareketi hızla diğer kentlere yayılmıştı. Pegida'nın Pazartesi gösterilerinin bu yıl Yahudi Pogromu'nun yıldönümü olan 9 Kasım'a denk gelmesi nedeniyle çeşitli sivil toplum kuruluşları Dresden kent yönetiminden gösterinin yasaklanması, iptali ya da şehir dışına alınması talebinde bulunmuştu.

Pegida gösterisine izin veren Dresden kent yönetimi sert eleştirilere hedef oldu. Dresden'in Hür Demokrat Partili Belediye Başkanı Dirk Hilbert gösteri yasağının hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle talepleri ret etmişti. Çeşitli kültür kuruluşlarının çatı örgütü “Dünyaya Açık Dresden İnisiyatifi“, Pogrom'un Alman tarihinin en karanlık anlarından biri olduğuna işaret ederek, kent yönetiminin sorumsuzca bir yaklaşım sergilediği eleştirisinde bulundu.

Münih'te ise kent yönetimi 9 Kasım'daki Pegida gösterisini yasaklamak istemiş, ancak başvuru mahkemeden dönmüştü.

Karşı gösteriler

Dresden'de Pegida gösterisine paralel düzenlenen karşı gösterilere 4 bin ila 6 bin kişinin katıldığı bildiriliyor. Münih'te yüz kadar Pegida taraftarına karşı yaklaşık 3 bin gösterici toplandı. Leipzig'de ise yaklaşık 500 Pegida taraftarına karşı 2 bin 500 kişi gösteri düzenledi.

1938 yılının 9 Kasımını 10 Kasım'a bağlayan gecede Nasyonal Sosyalistler Yahudiler'e ait sinagog, iş yeri ve konutları tahrip etmiş, çok sayıda Yahudi vatandaş öldürülmüş, şiddete maruz kalmış, pek çoğu toplama kamplarına gönderilmişti.

Dresden‘deki gösteri sırasında konuşan Pegida kurucularından Lutz Bachmann Pogrom yıl dönümüne atıfta bulunarak taraftarlarını sessiz yürüyüşe çağırdı. Pegida'nın önde gelen isimlerinden Tatjana Festerling ise ‘12 yıllık Nazi iktidarıyla ilgili Almanların suçluluk kompleksinin artık resmen sona erdiğinin ilan edilmesi‘ çağrısında bulundu.