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Dünya
Deutsche Welle

Pegida lideri Bachmann’ın cezası onandı

Almanya'da göç ve İslam karşıtı Pegida hareketinin kurucularından Lutz Bachmann’ın cezası onandı. Bachmann, Facebook üzerinden mültecilere ve sığınmacı adaylarına küfür etmişti

30 Kasım 2016 19:57

Pegida lideri Lutz Bachmann, "halkı kışkırtma" suçundan 9 bin 600 euro para cezasına çarptırıldı. Dresden Asliye Mahkemesi'ndeki temyiz duruşmasında mahkeme yargıcının tavsiyesi üzerine hem savunma hem de savcılık temyiz başvurusunu geri çekti. Böylece mayıs ayında ilk mahkemede alınan ceza kesinleşmiş oldu.

Aşağılama ve halkı kışkırtma suçu işledi

Pegida kurucusu Bachmann, Eylül 2014'te Facebook üzerinden mültecilere ve sığınmacı adaylarına küfür etmişti. Mahkeme, Almanya’ya gelen mültecilerin insanlık onurunu kırdığı ve onlara karşı halkı kışkırttığı suçlarından Bachmann’ı günde 80 eurodan 120 gün para cezasına çarptırmıştı.

Bachmann’ın ayrıca ilk mahkemenin duruşma masraflarını ve tecil mahkemesinin masraflarını da üstlenmesi gerekiyor.

Bachmann İspanya'da yaşıyor

Bachmann kendisine yöneltilen halkı kışkırtma suçunu temyize gitmeden önce de kabul etmişti. Dresden’deki temyiz duruşmasında sadece ceza oranı karara bağlandı. Bu nedenle de Bachmann’a duruşmada bulunma yükümlülüğü getirilmedi. Bachmann’ın avukatı müvekkilinin şu sırada İspanya’nın tatil beldesi Teneriffa’da yaşadığını açıkladı.

Pegida lideri Bachmann daha önce de uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve yaralama suçlarından çeşitli cezalara çarptırılmıştı. Pegida hareketi 2014 yılı ekim ayından bu yana Dresden kenti sokaklarına çıkarak Müslümanlara, mültecilere, siyasetçilere ve medyaya karşı gösteri düzenliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/dw/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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