Pegida kurucusuna dava



Yabancı ve İslam düşmanı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) hareketinin kurucusu Lutz Bachmann hakkında iddianame tamamlanarak Dresden İdare Mahkemesi’ne gönderildi.

Dresden Savcılığı, Bachmann’ın sosyal paylaşım platformu Facebook‘ta yabancılar ve İslam ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle ocak ayında soruşturma başlatmıştı. İddianamede Bachmann’ın 2014 sonbaharında yazdığı, ocak ayında ortaya çıkan Facebook paylaşımlarında yabancılara dair kullandığı hakaret niteliğindeki ifadelere atıfta bulunularak, Bachmann’ın kamu huzurunu bozmayı göze aldığı, sığınmacıların insanlık onuruna saldırdığı, hakaret ve kötü niyetli aşağılamalarla sığınmacılara karşı nefreti körüklediği belirtildi.

Top mahkemede

İddianamenin gönderilmesinin ardından Bachmann'a karşı dava açılıp açılmayacağına Dresden İdare Mahkemesi karar verecek. Daha önce uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hapis yatan Bachmann’ın suçlu bulunması durumunda para ya da beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Bachmann’ın Facebook’taki paylaşımları ocak ayında Pegida yönetiminde bölünmeye yol açmıştı. Bachmann, yine Facebook hesabında yayınladığı Hitler bıyıklı fotoğrafı sonrası yaşanan tartışmalar üzerine Pegida başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Pegida yine yükselişte

42 yaşındaki Bachmann’a karşı halkı kine kışkırtma suçlamasıyla açılmış başka soruşturmalar da bulunuyor. Geçen pazartesi günü düzenlenen son Pegida gösterisinde sığınmacılara hakaret ettiği gerekçesiyle ferdi suç duyurusunda bulunulmuştu.

2014 sonunda Dresden’de ortaya çıkan Pegida, kısa sürede çeşitli kentlere yayılmış, Pegida gösterilerine katılanların sayısı o dönemde 25 bini bulmuştu. Yönetimdeki bölünmenin ardından katılımcı sayısı da düştü. Almanya'da son dönemde yaşanan sığınmacı akınının ardından Pegida’ya ilgi yeniden arttı. Geçen hafta pazartesi günü düzenlenen gösteriye yaklaşık 7 bin 500 kişi katıldı.