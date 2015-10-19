Pegida karşıtı gösteriler başladı



Dresden'de Pegida karşıtları dört ayrı noktadan yürüyüşe başlayarak, kent merkezine doğru ilerliyor. Göstericilerin toplandığı noktalar arasında Neustadt tren garı ve Dresden Teknik Üniversitesi de bulunuyor. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve inisiyatiflerin temsilcilerinin çağrısıyla düzenlenen gösterinin sloganı, "Yeter! Kışkırtma yerine yürek."

Neustadt tren garı önünde akşam saatlerinde birkaç yüz gösterici, Teknik Üniversite önünde ise organizatör öğrencilerin verdiği bilgiye göre 5 bin kişi toplanarak kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Pegida hareketi ilk kez 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden'de yürüyüş yapmıştı. Yetkililer Pegida hareketinin yıldönümü vesilesiyle bu akşamki gösterisinde de yürüyüş yapmasına izin vermedi. Pegida taraftarları Tiyatro Meydanı'nda toplanarak gösteri yapacak. Pegida taraftarları ile karşıtlarının gösterileri arasındaki mesafenin kısa olması nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Markus Ulbig, kentte bu akşamki gösterilere toplam 20 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. Gösterilerde toplam yedi eyaletten bin polis güvenliği sağlamada görev yapıyor.