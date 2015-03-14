T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pegida gösterisini yarıda bıraktı

Wuppertal’deki Pegida gösterisi, “Selefilere Karşı Holiganlar” adlı grubun solculara saldırması ve çatışmaların meydana gelmesi üzerine iptal edildi.

14 Mart 2015 19:56


Wuppertal'de Selefiler ve Pegida (Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) bugün eşzamanlı olarak bir gösteri yaptı. Pegida tarafından düzenlenen gösteriye “Selefilere Karşı Holiganlar” (HOGESA) da katıldı.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung'un haberine göre Holiganlar, Pegida'yı protesto amacıyla bir karşı gösteri organize eden solcu gruplara saldırdı. Holiganlar yer yer polisle de çatıştı.

Pegida lideri Lutz Bachmann kürsüden Holiganlara “18 haftada kurduğumuz her şeyi mahvetmeyin” diyerek uyarıda bulundu. Polisin yürüyüşe katılanların güvenliğini sağlayacak sayıda polis memurunun olmadığını iletmesi üzerine Pegida organizatörleri eylemi yarıda bıraktı. Pegida'nın gösterisine beklendiği gibi 2 bin kişinin değil 400 kişinin katıldığı kaydediliyor.

Wuppertal'de Selefilerin "Müslüman tutuklularla dayanışmak amacıyla" düzenlediği gösteri sırasında da yer yer arbede yaşandığı belirtiliyor.

"Nazilere Karşı Wuppertal İttifakı" adlı grup da aşırı sağcılığı protesto etmek amacıyla bir gösteri düzenledi. Gösteriye Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Wuppertal Belediye Başkanı Peter Jung da katıldı.

Gösteriler sırasında 1000 polisin görev yaptığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Wuppertal PegidaKarşı Holiganlar”SelefilerPegidaKarşı Yurtsever Avrupalılar)Allgemeine ZeitungHoliganlar PegidaLutz BachmannHoliganlaraSelefilerinKarşı WuppertalHrıstiyan Demokrat BirlikWuppertal Belediye Başkanı Peter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24