Pegida gösterisini yarıda bıraktı



Wuppertal'de Selefiler ve Pegida (Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) bugün eşzamanlı olarak bir gösteri yaptı. Pegida tarafından düzenlenen gösteriye “Selefilere Karşı Holiganlar” (HOGESA) da katıldı.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung'un haberine göre Holiganlar, Pegida'yı protesto amacıyla bir karşı gösteri organize eden solcu gruplara saldırdı. Holiganlar yer yer polisle de çatıştı.

Pegida lideri Lutz Bachmann kürsüden Holiganlara “18 haftada kurduğumuz her şeyi mahvetmeyin” diyerek uyarıda bulundu. Polisin yürüyüşe katılanların güvenliğini sağlayacak sayıda polis memurunun olmadığını iletmesi üzerine Pegida organizatörleri eylemi yarıda bıraktı. Pegida'nın gösterisine beklendiği gibi 2 bin kişinin değil 400 kişinin katıldığı kaydediliyor.

Wuppertal'de Selefilerin "Müslüman tutuklularla dayanışmak amacıyla" düzenlediği gösteri sırasında da yer yer arbede yaşandığı belirtiliyor.

"Nazilere Karşı Wuppertal İttifakı" adlı grup da aşırı sağcılığı protesto etmek amacıyla bir gösteri düzenledi. Gösteriye Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Wuppertal Belediye Başkanı Peter Jung da katıldı.

Gösteriler sırasında 1000 polisin görev yaptığı belirtiliyor.