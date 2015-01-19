Pegida: “Bizi susturamazlar”



Pegida organizatörlerinden Lutz Bachmann'a yönelik ölüm tehdidine rağmen, Pegida, izlediği rotadan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

"Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" kısa adıyla Pegida yöneticilerinden Kathrin Oertel, Dresden’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Toplanma ve ifade özgürlüğü hakkının elimizden alınmasını istemiyoruz” dedi.

Katılımıcılara karşı sorumlulukları olduğu için bu akşamki gösteriyi erteleme kararı aldıklarını bildiren Oertel, “Ancak bu bizi susturdukları anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı. Oertel ayrıca, Pegida'nın diyaloğa hazır olduğunu da belirtti.

Gelecek pazartesi gösteri var

Pegida'nın organizatörlerinden Bachmann, toplantıda Pegida'nın altı ana talebini bir kez daha dile getirdi.

Bachmann'a göre, bunlar niteliksiz göç yerine nitelikli göç, göçmenler için entegrasyon hakkı ve yükümlülüğü, İslamcı ve radikallerin sınırdışı edilmesi ve bir daha dönmelerine izin verilmemesi, daha fazla doğrudan demokrasi, Avrupa'da barışçıl bir birliktelik ve iç güvenliğin güçlendirilmesi.

Bachmann aynı zamanda, gelecek pazartesi bir kez daha gösteri düzenleneceğini bildirdi. Şu anda bir güvenlik konsepti üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Adalet Bakanı'ndan açıklama

Almanya Adalet Bakanı Heiko Mass, polisin cihatçıların tehdidine verdiği tepkiye eleştirel yaklaştı. Maas, Berlin'de yaptığı açıklamada, “Pegida'nın pozisyonu bir kenara, protestolar yasalarımızı ihlal etmiyorsa, ifade özgürlüğü kapsamındadır“ şeklinde konuştu.

Maas, bir terör tehdidinin asla ifadelerin bastırılmasına yol açmasına izin verilemeyeceğini kaydetti.

Bakan Maas, Almanya'da büyük çoğunluğun Pegida'yı reddettiğini ve buna karşı olanların sokağa çıktığını hatırlatarak, “Bu ileride de mümkün olmalı“ dedi. Maas, Dresden‘deki güvenlik birimlerinin bu “bir kereye mahsus kararını“ ise anlayışla karşıladığını kaydetti.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter ise gelecekteki Pegida gösterileri için polis koruması talep etti. Pegida gösterilerinin hoş olmadığını vurgulayan Hofreiter, yine de yetkililerin bu nahoş ifadelerin bile dile getirilmesine imkân sağlaması gerektiğini söyledi.