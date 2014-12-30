Pegida Birlik Partilerini de karıştırdı



Almanya’da yabancılar, İslam ve göç politikalarına karşı söylemleriyle taraftar toplayan Pegida, yani Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar adlı oluşum ülkeyi yöneten Birlik Partileri arasında da gerginliğe yol açtı. Eski Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Başbakan Angela Merkel'in son dönemdeki hatalı politikaları nedeniyle endişeli muhafazakar seçmenin popülist ve yabancı karşıtı hareketlere kaymaya başladığını öne sürdü. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) milletvekili Friedrich, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Başbakan Merkel’i eleştirerek, bu durumdan Merkel'in izlediği politikaları sorumlu tuttu.

Almanya Türk Toplumu Eşbaşkanı Gökay Sofuğlu, eski içişleri bakanı Friedrich’in eleştirilerine katılmasa da Başbakan Angela Merkel’in göç siyasetini desteklemediğini söylüyor. Friedrich’in Merkel’e yönelik eleştirisini yersiz bulduğunu ifade eden Sofuoğlu görüşlerini

“Friedrich eleştirisini yaparken daha çok sol siyaseti gündeme getirip sağ siyaseti ihmal ettiniz, keşke daha sağ siyaset yürütseydiniz şeklindeydi. Eğer Pegida’nın bugün söylediklyerini CDU zamanında dile getirmiş olsaydı, Pegida bu kadar gelişmezdi. Bu belki kendi içinde doğru olabilir ama siyaset ve topluma yansıması açısından doğruluğundan emin değilim. Bügün Pegida’nın taleplerinin CDU ve CSU tarafından dillendirilmesi bence çok daha tehlikeli bir boyut kazanabilir” cümleleriyle dile getiriyor.

'Merkel'in tavrı net olmalı'

Angela Merkel’in aşırı sağ gelişmeler karşısındaki tavrını net olarak ortaya koymadığını savunan Sofuoğlu, bu durumun Pegida gibi oluşumları güçlendirdiğini ileri sürerek, “Şahsen ben Merkel’in bu konudaki düşüncesini pek bilmiyorum. Çünkü genel sekreteri Kauder hiç öyle bir girişim yokken Almanya’da bir İslami parti kurulmasına karşı çıkmalıyız diye bir açıklama yapıyor. Birbiriyle çelişen, herkesime şirin gözükmeye çalışan ama hiçbir konuda kesin bir tavır almayan bir siyasetçi konumunda şu anda Merkel. Bu durum tüm gelişmelerin başlangıcı da diyebiliriz” diye devam ediyor.

Hıristiyan Demokrat Parti’nin ilk ve tek Müslüman federal miletvekili Cemile Giousouf ise Angela Merkel’e yönelik eleştirilerin yersiz olduğu düşüncesinde. Giosouf, “Friedrich’e katılmıyorum. Bizim yabancı ve İslam karşıtı, Euro’yu reddeden Almanya için Alternatif Partisi ya da bunun gibi düşünen oluşumlardan öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Birlik Partisi’nin bugüne kadar yürüttüğü uyum ve mülteci poltikalarını destekliyorum. Çünkü biz savaştan ve zor durumdan kaçanlara ülkemizin kapılarının açık olduğunu söylüyoruz. Sayın Merkel’in açılım politikaları ve burada yaşayan göçmenlere verdiği pozitif sinyaller çok önemli. Bu yolda ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum” diyor.

Cemile Giosouf Merkel’in izlediği siyasetin devam ettirilmesi yönünde görüş bildirirken, Almanya Türk Toplumu Eşbaşkanı Gökay Sofuoğlu, Merkel’den beklentilerini şöyle sıralıyor:

“Aşırı sağa karşı açık ve kesin tavır koymasını bekliyoruz. Kendi içlerindeki tartışmaları belli bir düzeye getirmelerini bekliyoruiz. Örneğin Kauder’in açıklamasını ve CSU’dan gelen tepkileri sert bir dille kınaması, toplumsal barışı sürekli ön palana çıkaran açıklamlar yapması. Angela Merkel’den beknetimiz bunlar.”