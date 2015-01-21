PEGİDA başkanı görevini bıraktı

İslam karşıtı PEGİDA hareketinin kurucusu Lutz Bachmann, Pegida ile ilişkili tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Hitler bıyığıyla verdiği pozun Bachmann'ı bu karara zorladığı belirtiliyor.PEGİDA'nın dernek başkanı Lutz Bachmann, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Evet, dernek başkanlığı görevinden ayrılıyorum” dedi.

PEGİDA Sözcüsü Kathrin Oertel de Bachmann'ın görevinden ayrıldığını doğruladı. Bachmann'ın Facebook hesabında yayınladığı Hitler bıyığıyla görüldüğü fotoğraf hakkında büyük bir tartışma başlatmıştı. Fotoğrafların basın kuruluşlarında yayınlanması üzerine Bachmann, bunu bir ‘şaka' olarak nitelemiş ve fotoğrafın berberde çekildiğini öne sürmüştü. Bachmann, fotoğrafın yazar Timur Vermes'in “O tekrar aramızda” (Er ist wieder da) adlı, kapağında Hitler resminin bulunduğu hiciv kitabına gönderme yapma amacı taşıdığını öne sürmüştü.

PEGİDA Başkan Yardımıcısı Rene Jahn, Bild gazetesine bu davranışın “sonuçları olması” gerektiğini kaydederek,, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Öte yandan Dresden Savcılığı, Bachmann hakkında “halkı tahrik etme” iddiasıyla soruşturma başlattı. Savcılık sözcüsü, soruşturma nedeninin Bachmann'ın Facebook hesabında, geçen yıl eylül ayında mülteci ve sığınma başvurusunda bulunanlara yönelik hakaret içeren ifadelerde bulunduğu iddiaları olduğunu açıkladı.