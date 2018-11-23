Pegasus'tan “Uçuran Cuma” kampanyası

ANIL UÇAN/ İSTANBUL,(DHA)- Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, kampanyalarına bir yenisini ekleyerek “Uçuran Cuma” kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında biletlerini 23 Kasım-24 Kasım tarihlerinde alanlar, 16 Ocak – 23 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri tüm yurt dışı uçuşlarda vergi hariç yüzde 50 indirimli fiyatlarla uçabiliyor.

Pegasus’un 36’sı yurt içinde, 69’u yurt dışında olmak üzere toplam 40 ülkede 105 uçuş noktası ve kampanyalarıyla ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabiliyor. Kampanya biletleri, Pegasus’un web sitesi www.flypgs.com ve mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.

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