Pegasus'tan Balkanlar ve Ukrayna kampanyası

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) Pegasus Havayolları, Balkanlar ve Ukrayna hatları için özel kampanya başlattı

Kampanya kapsamında biletlerini 5 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında flypgs.com ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden 28 Ekim 2018-30 Mart 2019 tarihleri arasına alanlar 29,99 Dolar’dan başlayan fiyatlardan yararlanabilecekler.. Ayrıca Ankara, Antalya ve İzmir bağlantılı uçuşlarını da ücretsiz gerçekleştirebilecekler. Pegasus Havayolları Balkanlar ve Ukrayna’da; Atina, Belgrad, Bükreş, Saraybosna, Priştina, Üsküp, Tiran, Lviv, Kiev, Kharkiv, Odesa ve Zaporijya noktalarına uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Pegasus’un 108 uçuş noktası ve “Balkanlar ve Ukrayna kampanyası” ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabiliniyor.