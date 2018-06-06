T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pegasus'tan Balkanlar ve Ukrayna kampanyası

  Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) Pegasus Havayolları, Balkanlar ve Ukrayna hatları için özel kampanya başlattı Kampanya kapsamında biletlerini 5 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında flypgs

06 Haziran 2018 12:46

 

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) Pegasus Havayolları, Balkanlar ve Ukrayna hatları için özel kampanya başlattı

Kampanya kapsamında biletlerini 5 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında flypgs.com ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden 28 Ekim 2018-30 Mart 2019 tarihleri arasına alanlar 29,99 Dolar’dan başlayan fiyatlardan yararlanabilecekler.. Ayrıca  Ankara, Antalya ve İzmir bağlantılı uçuşlarını da ücretsiz gerçekleştirebilecekler. Pegasus Havayolları Balkanlar ve Ukrayna’da; Atina, Belgrad, Bükreş, Saraybosna, Priştina, Üsküp, Tiran, Lviv, Kiev, Kharkiv, Odesa ve Zaporijya noktalarına uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Pegasus’un 108 uçuş noktası ve “Balkanlar ve Ukrayna kampanyası” ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabiliniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UÇANİSTANBUL DHA Pegasus Havayolları BalkanlarUkraynaHaziran5 TemmuzPegasusEkimMartDolardanAyrıcaAntalyaPegasus Havayolları BalkanlarUkraynada; Atina Belgrad Bükreş Saraybosna PriştinaTiran Lviv Kiev Kharkiv OdesaZaporijya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24