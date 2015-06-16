Pedofil başpiskopos yargılanacak

Polonyalı eski başpiskopos Josef Wesolowski'nin yargılanmasına 11 Temmuz'da

Vatikan'da başlanacak. Vatikan Yüksek Mahkemesi, 66 yaşındaki din adamı hakkında

açılan davayı kabul etti.

Wesolowski 2008-2013 yılları arasında Dominik Cumhuriyeti'nde Papa'nın elçisi olarak

görev yapmıştı. Din adamı hakkında başkent Santo Domingo'da görev yaptığı dönemde

reşit olmayan 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlaması yöneltiliyor.

Wesolowski'nin ayrıca görevden alındıktan

sonra çocuk pornografisi bulundurduğu ileri

sürülüyor. 2013 yılı ağustosunda Roma'da meydana gelen bu olayla din adamının Papa

Françesko tarafından yürürlüğe konulan yasayı ihlal ettiği belirtiliyor.

Vatikan'da ilk kez üst düzey Katolik bir din adamı

cinsel istismar suçlamasıyla mahkeme

karşısına çıkıyor. Wesolowski'nin suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezasına

çarptırılması mümkün. Ceza Vatikan ya da İtalya'da infaz edilebileceği gibi eski

başpiskoposun Polonya ya da Dominik Cumhuriyeti'ne sınırdışı edilmesi de gündemde.

2012'de görevden alınan Wesolowski 2014 yılında

ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

