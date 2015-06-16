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Dünya
Deutsche Welle

Pedofil başpiskopos yargılanacak

Vatikan’da ilk kez üst düzey bir din adamı çocuklara cinsel istismardan yargılanacak.

16 Haziran 2015 00:59

Polonyalı eski başpiskopos Josef Wesolowski'nin yargılanmasına 11 Temmuz'da
Vatikan'da başlanacak. Vatikan Yüksek Mahkemesi, 66 yaşındaki din adamı hakkında
açılan davayı kabul etti.
Wesolowski 2008-2013 yılları arasında Dominik Cumhuriyeti'nde Papa'nın elçisi olarak
görev yapmıştı. Din adamı hakkında başkent Santo Domingo'da görev yaptığı dönemde
reşit olmayan 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlaması yöneltiliyor.
Wesolowski'nin ayrıca görevden alındıktan
sonra çocuk pornografisi bulundurduğu ileri
sürülüyor. 2013 yılı ağustosunda Roma'da meydana gelen bu olayla din adamının Papa
Françesko tarafından yürürlüğe konulan yasayı ihlal ettiği belirtiliyor.
Vatikan'da ilk kez üst düzey Katolik bir din adamı
cinsel istismar suçlamasıyla mahkeme
karşısına çıkıyor. Wesolowski'nin suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezasına
çarptırılması mümkün. Ceza Vatikan ya da İtalya'da infaz edilebileceği gibi eski
başpiskoposun Polonya ya da Dominik Cumhuriyeti'ne sınırdışı edilmesi de gündemde.
2012'de görevden alınan Wesolowski 2014 yılında
ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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