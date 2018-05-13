Pedallar anneler için çevrildi

İZMİR, (DHA)

Karşıyaka Belediyesi\'nin Anneler Günü etkinliği kapsamında düzenlediği \'Atamızdan Annesi\'ne Bir Karanfil\' temalı bisiklet turu büyük şölene sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı\'ndan 500\'ü aşkın bisikletlinin pedal çevirmesiyle başlayan tur, Zübeyde Hanım\'ın Karşıyaka\'daki Anıt Mezarı\'nda son buldu. Tura katılanlar Zübeyde Hanım\'ın kabrine karanfiller bıraktı. Yoğun katılımın olduğu yarış 15 kilometrelik parkurda koşuldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ın da pedal çevirdiği yarışlara katılanlara anı tişörtü dağıtıldı.

Talatpaşa Bulvarı üzerinden Altınyol\'a geçen katılımcılar, Yunuslar heykelinin oradan Girne Bulvarı\'na döndü ve Zübeyde Hanım\'ın anıt mezarına ulaştı. Sürüş boyunca emniyet ve sağlık ekipleri de tura eşlik etti. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar yaptığı açıklamada, \"Atamızın ve Zübeyde annemizin manevi mirasını sonsuza kadar yaşatacağız. Bu etkinlikle hem Anneler Günü\'nü kutladık hem de bisiklet kullanımını özendirdik. Atamıza bağlılığından hiçbir zaman vazgeçmeyen İzmirliler\'e teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

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