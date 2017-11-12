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Pazarda kavga: 5 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak İlçesi'nde kurulan bitpazarında, müşteri ile tezgahtar arasında çıkan, yakınlarının da dahil olduğu kavgada 5 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı

12 Kasım 2017 01:01

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde kurulan bitpazarında, müşteri ile tezgahtar arasında çıkan, yakınlarının da dahil olduğu kavgada 5 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Halkapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Bitpazarında tezgah kuran 56 yaşındaki Abubekir Kaya\'dan silikon alan ismi henüz öğrenilemeyen bir müşteri, aldığı ürünün hatalı olduğunu ileri sürüp, parasının iadesini istedi. Kaya ise silikonu geri vermesini istedi. Ancak müşteri, ürünü çöpe attığını söyleyince tartışma çıktı. Araya girenler, tarafları yatıştırdı. Pazardan ayrılan müşteri, bir süre sonra kalabalık bir grupla geri dönünce kavga çıktı. Kavgada, Abubekir Kaya ile yakınları Ercan Kaya (28), Sercan Kaya (25) ve Çiçek Kaya (64) aldıgı darbelerle, Cemil Akbaba (37) ise sırtından satırla yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

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