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Ekonomi

PayPal Türkiye'den çekildi

PayPal, çekilme kararına ilişkin yaptığı duyuruda BDDK'dan gerekli lisans başvurusunun reddini gerekçe gösterdi

31 Mayıs 2016 03:26

İnternet üzerinden online olarak alışveriş yapılmasını sağlayan ödeme sistemi PayPal, Türkiye’deki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, Türkiye’deki faaliyetlerini neden durdurduklarının sebebi olarak PayPal, BDDK’ya yaptıkları lisans başvurusunun reddini gerekçe olarak gösterdi.

Yeniden hizmet verebilmek için gerekli izinlerin alınması yönünde çalışma yürütüleceği bilgisinin de yer aldığı açıklamada, önümüzdeki birkaç gün boyunca, Türkiye’deki PayPal müşterilerine durum hakkında açıklama yapılacağı belirtildi.

 

PayPal'dan yapılan açıklama



"PayPal olarak Türkiye'deki faaliyetlerimizi durdurduğumuzu üzülerek bildirmekteyiz.

6 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki müşterilerimiz PayPal hesapları üzerinden para gönderme ve alma işlemi yapamayacaklardır.
Müşterilerimiz PayPal hesaplarına giriş yapabilir ve varsa hesaplarındaki bakiyeyi Türkiye'deki banka hesaplarına aktarabilirler.

Belirtmek isteriz ki, PayPal'ın önceliği her zaman müşterileri olmuştur. Ancak yerel düzenleyici kuruluşa yaptığımız lisans başvurusunun reddi ve ilgili kurumun Türkiye’deki faaliyetlerimizi durdurma talimatı doğrultusunda uygulamak durumunda olduğumuz bu karardan dolayı üzüntü duymaktayız.

Müşterilerimiz bilgi sayfasını ziyaret ederek bu sürecin kendilerini nasıl etkileyeceğine ilişkin detaylı bilgi alabilirler.
PayPal olarak tüm müşterilerimize bugüne kadar bizi tercih ettikleri için teşekkürlerimizi iletmek isteriz. PayPal’a vermiş olduğunuz destek Türkiye’deki çalışanlarımız ve şirketimiz için her zaman önemli olmuştur.

Gelecekte Türkiye’deki müşterilerimize yeniden hizmet verebilmek için gerekli izinlerin alınması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir."

 

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