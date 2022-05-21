Paylaşımı tepki çeken AKP'li Mahir Ünal topu sosyal medya ekibine attı: İyi bir planlama olmadığı uygulamalı olarak görülmüştür

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan sporculardan sadece Busenaz Sürmeneli için tebrik tweet'i atması tepki çekti. Ünal, gece yarısı topu sosyal medya ekibine atarak, diğer sporcuları da kutladı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, 5 altın madalyanın tamamını aldı. Finale kalan 5 kadın sporcumuz da dünya şampiyonu olup büyük sevinç yaşattığı günde AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın yaptığı ilk paylaşım tepki çekti. Ünal gece yarısı ‘sosyal medya ekibi’nin yaptığı paylaşımı için açıklama yaptı.

“Sosyal medya ekibimiz bugün şampiyonlarımızı tek tek tebrik edip finalde topluca bir paylaşım yapmayı planlanmış. (İyi bir planlama olmadığı uygulamalı görülmüştür) Herhangi bir sporcumuzu bir diğerinden ayırmamız düşünülemez her çaba kutsal, her mücadele biriciktir” diyen Ünal, bir sonraki tweet’inde de altın ve bronz madalya alan sporcuların isimlerini yazarak, “Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kadınlar Boks şampiyonasında bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

TIKLAYIN -Boksta kadınların tarihi başarısı: Türkiye, 5 altın madalya ile takım halinde dünya şampiyonu oldu