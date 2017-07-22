'Paylaşılamayan' Aubameyang Çin yolcusu

Transfer sezonu boyunca adı birçok takım ile anılan Borussia Dortmund futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Çin'e gideceği iddia edildi.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre; yıldız futbolculara yaptığı yatırımlarla bilinen Çin Süper Ligi ekiplerinden biri olan Tianjin Quanjian, Gabonlu golcünün bonservisine 70 milyon Euro ödeyecek.

Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen 28 yaşındaki golcü futbolcunun, Çin ekibiyle imzalayacağı sözleşmenin 2020'ye kadar oyuncuyu kulüpte tutması bekleniyor.

Gabonlu golcünün adı, transfer döneminde Chelsea başta olmak üzere birçok 'dev' kulüp ile anılmıştı. Dortmund yönetimi, oyuncunun kararsızlığından ötürü kendisine ültimatom vererek kararını belirtmesi gerektiğini iletmişti.