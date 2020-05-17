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Payitaht Abdülhamid çekimlere başlıyor

17 Mayıs 2020 10:15

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Payitaht Abdülhamid ekibi bayramdan sonra yeniden toplanıyor. Dizinin çekimlerine yeniden başlanılacağı iddia edildi.

TRT 1'nin Es Yapım imzalı dizisi Payitaht Abdülhamid'in seti Koronavirüs salgını nedeniyle durmuştu. Çalışmalara ara veren ekibin ne zaman sete çıkacağı ise bilinmiyordu.

Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizi ekibi bayram sonrası sete çıkacağı öğrenildi.

4. sezondur ekranda olan dizi birkaç bölüm sonra sezon finali yapacak ve önümüzdeki yıl 5. sezonuyla yeniden ekranda olacak.

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