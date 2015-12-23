Patriotlar Almanya yolunda



Alman Ordusu'ndan verilen bilgiye göre, Patriot hava savunma sistemine ait ekipman İskenderun limanında bir gemiye yüklendi. Patriot birliğinde görev alan Alman askerler de hava yoluyla ülkelerine dönüyor. İlk etapta 76 asker Almanya'ya uçuyor. Askerlerin Noel'i aileleriyle birlikte kutlayacakları belirtildi. Geri kalan 40 dolayında askerin de yılbaşına kalmadan ülkelerinde olacakları belirtildi.

Son konvoy bugün İskenderun'a ulaştı

Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemi ekim ayı ortasında devre dışı bırakılmış, sistemin "operasyonel görevlerinden alındığı" açıklanmıştı. Kararın ardından Patriot birliğinin ekipmanı 200 kadar konteynıra yüklenmiş, 213 muhtelif amaçlı aracın çeşitli tarihlerde yola çıkan konvoylar halinde 200 kilometre uzaklıktaki İskenderun'a nakli sağlanmıştı. Bugün limana ulaşan 54 araçlık konvoyla Patriot sisteminin sökülüp Almanya'ya yollanması işlemi tamamlanmış oldu.

Berlin ağustos ayında karar aldı

Almanya, NATO müttefiği Türkiye'yi Suriye'den gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı korumak amacıyla Patriot birliğini konuşlandırma kararı almıştı. Üç yıllık süre içinde hava savunma sisteminde görev yapan Alman askerlerinin sayısı zaman zaman 300'e çıkmıştı. Alman hükümeti, ağustos ayında kontrol görevine gerek kalmadığı gerekçesiyle Patriot birliğini 2016 ocak ayı sonuna kadar geri çekme kararı almıştı.

'Askeri bakımdan anlamını kaybetti'

DW editörü Nina Werkhäuser, konuyla ilgili daha önce kaleme aldığı yorumda şu değerlendirmede bulunmuştu: "Bu gergin ortamda Alman ordusunun Kahramanmaraş'taki mevcudiyetini sürdürmesi için neden kalmamıştı. Türkiye'nin iç çatışmalarına çekilme tehlikesi artmıştı. Tek bir füzenin dahi tahrip edilmesini gerektiren bir durum hasıl olmamışken Patriot'ların hâlâ orada bulundurulması askeri bakımdan zaten anlamını kaybetmişti. Patriot'lar öncelikle müttefik Türkiye'ye jestte bulunmak amacıyla oraya gönderilmişti."