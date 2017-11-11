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Spor

Patrice Evra’ya UEFA’dan ağır ceza

UEFA, Evra’yı Haziran 2018’e kadar futboldan men etti

11 Kasım 2017 13:36

Ligue 1ekiplerinden Olympique Marsilya'da forma giyen Patrice Evra'ya,kendi taraftarına tekme attığı olay sonrası UEFA,  30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu maçlarından men cezası verdi. Bu cezanın ardından, Olympique Marsilya Kulübü, anlaşmalı olarak Evra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Olympique Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimaraes'e 1-0 yenildiği maç öncesinde, saha kenarında bir taraftara tekme attığı için kırmızı kart gören Evra'nın, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu müsabakalarından men edildiği bildirildi.

Açıklamada, Evra'ya 10 bin avro para cezası da verildiği kaydedildi.

Marsilya, Evra ile yollarını ayırdı

Bu cezanın ardından, Olympique Marsilya Kulübü, anlaşmalı olarak Evra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Evra'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Olympique Marsilya, geçen hafta 36 yaşındaki oyuncuyu Vitoria Guimaraes maçındaki hareketinden dolayı takımdan uzaklaştırmıştı.

Öte yandan, maçta yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle UEFA, Olympique Marsilya'ya 25 bin, Vitoria Guimaraes'e ise 5 bin avro para cezası verdi.

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