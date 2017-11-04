Patrice Evra kadro dışı

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da kulüp yönetimi, futbolcu Patrice Evra'nın taraftara tekme attığı için takımdan uzaklaştırıldığını bildirdi.

Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile oynanan müsabaka öncesi Evra'nın bir taraftara saldırdığı gerekçesiyle takımdan uzaklaştırıldığı ve disiplin cezası verilebileceği belirtildi.

Açıklamada, Evra'nın bu davranışının kabul edilmez olduğu vurgulandı.

Olympique Marsilya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Vitoria Guimaraes ile karşılaştığı maçta, futbolcuların ısınma hareketleri yaptığı sırada Evra, aleyhinde tezahürat yapan ve sahaya inen kendi takımının taraftarlardan birinin yüzüne ayağıyla vurarak saldırmıştı. Evra, bu hareketi nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Patrice Evra, sezon başından bu yana kötü performansından dolayı taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı ve çok az forma şansı buluyordu.