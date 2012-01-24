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Yaşam

Patlamayan lastik yaptılar

Otomobil lastiklerinde devrim yaratacak bir teknoloji geliştirildi. Hava kullanılmayan lastikte patlama olasılığı bulunmuyor.

24 Ocak 2012 02:00

T24 - Otomobil lastiklerinde devrim yaratacak bir teknoloji geliştirildi. Hava kullanılmayan lastikte patlama olasılığı bulunmuyor.
 
 
Japon lastik üreticisi Bridgestone, yol ortasında kalma sorununu sona erdirmek için geliştirdiği havasız lastikleri tanıttı.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Bridgestone’un geliştirdiği lastiklerde termoplastik reçine maddesi kullanıldı. Bu madde, her türlü hava koşuluna dayanıklılığı ve sıkı yapısı nedeniyle aracın ağırlığı altında tekerlek sisteminin çökmesini engelliyor.


Kafesi andıran tekerlek parmaklıkları, tıpkı klasik lastiklerdeki gibi hava basıncının düzenleniyor. Lastiğin kendine özgü yapısı, lastiklerde basınçtan kaynaklanan patlama veya sönük hava gibi sorunları tamamen ortadan kaldırıyor.


Reçine, doğal bir madde olduğu için ömrünü tüketen lastiklerin, geri dönüşümle yeniden kazandırılabilmesi de mümkün olacak.


Tokyo’da bir ay önce yapılan 42’nci Motor Fuarı’nda lastiklerin küçük arabalarda kullanılan 9 inçlik (22 santimetre) versiyonu tanıtıldı. Fakat, şirket lastiklerin çeşitlendirileceğini açıkladı.


Şirket, ön hazırlıkların tamamlandığını söylediği havasız lastiklerin ticari satışına çok yakında başlayacak.


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